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В Латвии сообщили о строительстве охранных сооружений на границе с Россией

Delfi: Латвия задействует армию для строительства сооружений на границе с РФ
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Фото: TASS/EPA/WOJTEK JARGILO
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Власти Латвии задействуют Национальные вооруженные силы (НВС) для строительства охранных сооружений на границе с Россией. Об этом сообщило издание Delfi в публикации от 19 ноября.

Так, по их информации, армию планируется привлечь в целях ускорения темпов строительства двух секций инфраструктуры безопасности на границе с Россией. Их протяженность составляет 11 км и 8,45 км соответственно.

Организацией и проведением работ будет руководить компания «Государственное и недвижимое имущество».

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В начале ноября сейм Латвии поддержал в окончательном чтении запрет на участие транспортных средств из России в дорожном движении, предусматривающий конфискацию автомобилей. Так, все находящиеся на территории республики машины с российскими номерами должны быть зарегистрированы или вывезены не позднее 14 февраля 2024 года.

В октябре временный поверенный российского посольства в Риге Олег Зыков заявил «Известиям», что с января по сентябрь 2023 года количество обращений в посольство РФ о переселении из Латвии в Россию увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что это связано с реализуемыми латвийскими властями дискриминационными поправками в миграционное законодательство.

С 19 сентября 2022 года Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввела запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

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