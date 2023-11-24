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Эстония устанавливает на границе с РФ дополнительные бетонные заграждения

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Фото: TASS/IMAGO/Tairo Lutter
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В Эстонии на пограничном пункте в Нарве продолжаются приготовления к возможному закрытию границы с Российской Федерацией. На мосту в пятницу, 24 ноября, были установлены дополнительные заграждения, о чем сообщила телерадиокомпания ERR.

«Мы готовимся к закрытию погранпункта. На прошлой неделе мы установили там заграждения, а в ближайшие дни еще больше усилим защиту нарвских погранпереходов. А на закрытом в настоящее время пешеходном погранпункте «Нарва-2» укрепим ограждения на мосту, чтобы нельзя было его использовать для незаконного пересечения границы», — приводится в материале заявление Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны.

Там также заявили, что внимательно следят за тем, что происходит на границе, потому что Россия якобы осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии, «отправляя к эстонской границе людей, которые не имеют права на въезд в Евросоюз».

Первые бетонные пирамиды, называемые «зубами дракона», на пограничном мосту в Нарве были сооружены 16 ноября после того, как к нарвскому погранпереходу из России прибыли 19 граждан Сомали и Сирии, пытавшихся, как утверждают эстонские власти, без законных оснований попасть в страну.

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Для международного движения на границе Эстонии с Россией действуют пять пунктов пересечения рубежей, три из которых находятся в Нарве. Эстонские власти намереваются закрыть их на фоне закрытия Финляндией семи КПП на границе с РФ. 23 ноября в правительстве Финляндии проинформировали, что закрытие будет действовать месяц. Решение о закрытии финские власти объяснили тем, что российские пограничные власти якобы «допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда».

Укрепления на границе с Россией усиленно строит и Латвия. Там планируется привлечь армию в целях ускорения темпов строительства двух секций инфраструктуры безопасности на границе. Их протяженность составляет 11 км и 8,45 км соответственно.

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