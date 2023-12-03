Эстонская полиция предупредила выезжающих в РФ о возможном закрытии границ

Эстония не впустит обратно тех, кто выехал в Россию, в случае закрытия границы. Об этом 3 декабря сообщил департамент полиции и пограничной охраны Эстонии.

«Если Эстония будет вынуждена временно закрыть свои пограничные пункты из-за миграционного давления, вы больше не сможете вернуться в Эстонию через этот пограничный пункт», — говорится в сообщении.

В полиции заявили, что в последнее время стали фиксировать группы иностранцев на границе с Россией, которые не имеют права въезда в Европейский союз.

«Если подобная деятельность продолжится, мы будем вынуждены закрыть пограничные пункты для защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже сделала Финляндия из-за миграционного давления», — сообщили в департаменте.

В ведомстве предупредили, что закрытие пограничного перехода происходит для всех групп граждан, в связи с чем вернуться в Эстонию придется другим, более длинным путем.

Ранее, 24 ноября, в Эстонии на пограничном пункте в Нарве были установлены дополнительные заграждения в рамках подготовки к закрытию перехода. В полиции заявили, что внимательно следят за тем, что происходит на границе, потому что Россия якобы осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии, «отправляя к эстонской границе людей, которые не имеют права на въезд в Евросоюз».

Для международного движения на границе Эстонии с Россией действуют пять пунктов пересечения рубежей, три из которых находятся в Нарве. Эстонские власти намереваются закрыть их на фоне закрытия Финляндией КПП на границе с РФ. 23 ноября в правительстве Финляндии проинформировали, что закрытие будет действовать месяц. Решение о закрытии финские власти объяснили тем, что российские пограничные власти якобы «допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда».

Укрепления на границе с Россией усиленно строит и Латвия. Там планируется привлечь армию в целях ускорения темпов строительства двух секций инфраструктуры безопасности на границе. Их протяженность составляет 11 км и 8,45 км соответственно.