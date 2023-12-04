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Гособвинение запросило Абызову 19,5 лет лишения свободы

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Фото: ТАСС/Алексей Потицкий
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Гособвинитель запросил бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову 19 лет и 6 месяцев лишения свободы и штраф в размере 470 млн рублей по совокупности. Об этом 4 декабря сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Кроме того, гособвинение запросило конфисковать имущество и ценные бумаги на сумму более 1,5 млрд рублей у экс-министра и его сообщников.

Ранее в этот день адвокат Абызова Анатолий Кузнецов сообщил «Известиям», что тот выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ. По его словам, общая сумма была более 32 млрд рублей.

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Абызов и его соучастники, как полагает следствие, похитили деньги в размере 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и РЭС. Затем они их вывели из России на Кипр.

Экс-министр также остается фигурантом, в том числе еще восемь человек, уголовных дел по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

С октября 2020 года под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко.

В августе 2021 года Генпрокуратура РФ направила иск о взыскании более $126 млн в пользу государства к Абызову и Альфа-банку. По мнению надзорного ведомства, средства, которые были размещены в банке, имеют сомнительное происхождение. После этого, в сентябре того же года, суд взыскал с экс-министра в доход государства $22 млн. Также было решено взыскать с АО «Альфа-банк» в доход государства более $100 млн.

Абызов был арестован весной 2019 года. В конце декабря 2021 года и феврале 2022 года срок его задержания продлевался.

Рассмотрение дела бывшего министра продолжилось 8 апреля 2022 года. Позже, в апреле 2023 года, возобновились торги по продаже элитной квартиры Абызова в Москве. В сентябре суд отпустил из СИЗО под домашний арест другого фигуранта того же уголовного дела — директора ООО «Ру-ком» Олега Серебренникова.

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