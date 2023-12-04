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Экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ, заявил его адвокат Анатолий Кузнецов. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Сейчас в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн рублей. Напомню, сумма иска была более 32 млрд рублей. Соответственно, Михаил Анатольевич за счет собственного имущества погасил более 20 млрд по решению суда», — сказал Кузнецов.

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Абызов и его соучастники, как полагает следствие, похитили деньги в размере 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и РЭС. Затем они их вывели из России на Кипр.

Экс-министр также остается фигурантом уголовных дел по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел помимо него стали еще восемь человек.

С октября 2020 года под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко.

В августе 2021 года Генпрокуратура РФ направила иск о взыскании более $126 млн в пользу государства к Абызову и Альфа-банку. По мнению надзорного ведомства, средства, которые были размещены в банке, имеют сомнительное происхождение. После этого, в сентябре того же года, суд взыскал с экс-министра в доход государства $22 млн. Также было решено взыскать с АО «Альфа-банк» в доход государства более $100 млн.

В конце декабря 2021 года и феврале 2022 года суд продлевал арест Абызова.

Рассмотрение дела бывшего министра продолжилось 8 апреля 2022 года. Позже, в апреле 2023 года, возобновились торги по продаже элитной квартиры Абызова в Москве. В сентябре суд отпустил из СИЗО под домашний арест другого фигуранта того же уголовного дела — директора ООО «Ру-ком» Олега Серебренникова.

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