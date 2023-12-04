Экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ
Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ, заявил его адвокат Анатолий Кузнецов. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.
«Сейчас в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн рублей. Напомню, сумма иска была более 32 млрд рублей. Соответственно, Михаил Анатольевич за счет собственного имущества погасил более 20 млрд по решению суда», — сказал Кузнецов.
Абызов и его соучастники, как полагает следствие, похитили деньги в размере 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и РЭС. Затем они их вывели из России на Кипр.
Экс-министр также остается фигурантом уголовных дел по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел помимо него стали еще восемь человек.
С октября 2020 года под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко.
В августе 2021 года Генпрокуратура РФ направила иск о взыскании более $126 млн в пользу государства к Абызову и Альфа-банку. По мнению надзорного ведомства, средства, которые были размещены в банке, имеют сомнительное происхождение. После этого, в сентябре того же года, суд взыскал с экс-министра в доход государства $22 млн. Также было решено взыскать с АО «Альфа-банк» в доход государства более $100 млн.
В конце декабря 2021 года и феврале 2022 года суд продлевал арест Абызова.
Рассмотрение дела бывшего министра продолжилось 8 апреля 2022 года. Позже, в апреле 2023 года, возобновились торги по продаже элитной квартиры Абызова в Москве. В сентябре суд отпустил из СИЗО под домашний арест другого фигуранта того же уголовного дела — директора ООО «Ру-ком» Олега Серебренникова.