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Ожидаются посадки: что грозит экс-министру «Открытого правительства»

Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей
Фото: агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
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Ожидаются посадки: что грозит экс-министру «Открытого правительства»
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2022-04-08 17:27:20
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Бывшему министру по делам «Открытого правительства» Михаилу Абызову грозит до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей, рассказали «Известиям» опрошенные юристы. Обвинение, вероятно, будет настаивать на максимально жестком наказании из-за широкого резонанса. А защита попробует добиться переквалификации дела по менее тяжкой статье, считают эксперты. 8 апреля суд начал рассматривать дело по существу. Соучастниками Абызова называют 15 человек. В подробностях одного из самых громких расследований в отношении чиновников разбирались «Известия».

Клубок противоречий

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В деле экс-министра «Открытого правительства» появился коммерческий подкуп

В пятницу, 8 апреля, Преображенский суд Москвы начал рассматривать по существу дело в отношении экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Соучастниками по делу проходят 15 человек. Однако вместе с Абызовым на скамье подсудимых оказались только 11 — четверо предполагаемых сообщников объявлены в международный розыск.

Фигурантов в зависимости от роли обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере, легализации полученных преступным путем денежных средств, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Наиболее крупный эпизод в деле — создание преступного сообщества с целью хищения денежных средств крупных поставщиков энергии в Новосибирской области «Сибирской энергетической компании» («Сибэко») и «Региональные электрические сети» (РЭС).

— Абызов, действуя из корыстных побуждений, в Москве со своими сообщниками организовал преступное сообщество, — объявил гособвинитель, зачитывая заключение.

Ожидаются посадки
Рассмотрение Преображенским судом дела экс-министра Михаила Абызова и его 11 сообщников

Рассмотрение Преображенским судом дела экс-министра Михаила Абызова и его 11 сообщников

Фото: агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев

По версии следствия, фигуранты дела, в том числе экс-министр, через своих людей в руководстве компаний подделали документы, искусственно завысили стоимость «Сибэко» и РЭС и продали их акции за 4 млрд рублей при реальной стоимости 186 млн рублей. Пострадавшей стороной следствие признало ФГУП «Алмазювелирэкспорт», которое приобрело акции, и миноритарных акционеров компаний.

После успешной продажи акций соучастники вывели деньги за рубеж, утверждает СКР.

— Абызов, будучи министром, скрывал свое материальное положение, в том числе контролируя ряд офшорных компаний, расположенных на Виргинских островах и Кипре, — сказал прокурор.

В конце марта завершились предварительные слушания по этому делу. Тогда защита представила целый ряд ходатайств, в частности о возращении дела прокурору в связи с необходимостью доследования. Но удовлетворили в итоге только одну просьбу — о рассмотрении дела тройкой профессиональных судей. На сегодняшнем заседании адвокаты защиты просили перенести слушания в связи с отсутствием в зале потерпевших. Суд отклонил прошение.

Министр раскрытого правительства: Михаила Абызова обвинили в выводе 4 млрд
К каким последствиям приведет дело в отношении бывшего чиновника

Свою вину Абызов не признал. Защита экс-министра настаивает на том, что акции были проданы по рыночной стоимости. Кроме того, содеянное не может считаться преступлением, поскольку главным акционером обеих энергокомпаний на тот момент был сам подсудимый — Абызов якобы владел 96% портфеля. Получается, что он украл 4 млрд рублей сам у себя, указывают адвокаты.

— Обвинение мне непонятно. Я неоднократно обращался и в прокуратуру, и в следственные органы, чтобы мне разъяснили, в чем меня обвиняют. Я думал, что после оглашения обвинительного заключения мне станет понятней… Виновным себя не признаю, преступлений не совершал, — заявил Абызов в суде.

Указанные сделки не признаны незаконными, несмотря на слова гособвинителя, который считает их преступными, добавил подсудимый. «Это произвольное сочинение на тему Уголовного кодекса», — сказал он в суде.

Политический бизнесмен

Если вина экс-министра будет доказана, ему может грозить до 20 лет лишения свободы за создание преступного сообщества и до 10 лет за мошенничество в особо крупном размере, пояснил «Известиям» член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов.

— Обе вменяемые статьи носят особо тяжкий характер. Тем не менее защита, вероятно, будет настаивать на переквалификации дела в мошенничество, поскольку срок там меньше. Если за создание преступного сообщества грозит от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей, то за мошенничество — до 10. Прокуратура же, вероятно, будет требовать для Абызова максимального наказания, учитывая широкий резонанс дела. А его подельникам, если их вина в участии в преступном сообществе также будет доказана, может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако нередки случаи, когда в таких делах соучастники идут на сделку со следствием, — отметил юрист.

Ожидаются посадки
тюрьма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Тем не менее есть вероятность, что дело действительно будет переквалифицировано, считает эксперт. Представители Госдумы и даже президент России Владимир Путин неоднократно говорили, что следственные органы иногда злоупотребляют применением статьи «создание преступного сообщества», добавил он.

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— Авторы указанной статьи изначально предполагали, что она будет вменяться в отношении воров в законе, криминальных авторитетов и прочих преступных элементов. Однако за последние пять-шесть лет следственные органы зачастую применяют ее к предпринимателям. Вероятно, защита Абызова этим воспользуется, — сказал юрист.

Михаил Абызов в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам «Открытого правительства» РФ.

— Он, будучи крупным бизнесменом, еще в 1990-х интересовался политикой. Относился к так называемым системным либералам. Как и Анатолий Чубайс, Аркадий Дворкович. В роли министра он предлагал новые подходы к управлению, выстраивал практики открытости государства. По сути, должен был быть звеном между властью и народом. Тем не менее его идеи не были популярны, а качества управленца — неочевидны. Но и нехватки покровителей и партнеров у него не было. Мне он известен как человек легко выстраивающий связи. Преуспевающий бизнесмен, любитель красивой жизни, — отметил в беседе с «Известиями» руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

Связано ли дело в отношении Абызова с его политической деятельностью, эксперт не взялся судить. Однако отметил, что разбирательство вполне может быть способом показать, что «неприкосновенных у нас в стране нет».

Следующее судебное заседание назначено на 13 апреля. На нем продолжат высказывать свое отношение к обвинению фигуранты процесса.

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