Суд арестовал новые банковские счета экс-министра Абызова

Следователи обнаружили у экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова новые банковские счета, Басманный суд Москвы наложил на них арест. Об этом 14 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сумма арестованного столичным судом имущества — многомиллионные активы, которые были получены в ходе преступных действий Абызова и его сообщников», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, обнаружить новые счета удалось благодаря эффективному взаимодействию следствия и оперативных служб, а также быстрым ответам из зарубежных и российских банков.

В Басманном суде Москвы уточнили, что арест наложен на денежные средства в разной валюте. При этом точная сумма арестованных счетов не сообщается.

13 августа Следственный комитет завершил расследование дела Абызова. Бывшему чиновнику и еще 11 фигурантам предъявлены обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании банды.

Абызова арестовали в марте 2019 года. Против него возбудили дело по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ. Действия фигурантов квалифицированы и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе, мошенничество»).

По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, совместно со знакомыми — Николаем Степановым и Максимом Русаковым — создал и возглавил преступное сообщество.

Абызов и соучастники похитили денежные средства в размере 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) и РЭС. Затем они вывели деньги из России, поместив их на счетах на территории Кипра.