Суд продлил арест экс-министру Абызову до марта 2022 года

Мосгорсуд продлил арест экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом 22 декабря сообщил адвокат Александр Аснис.

«Суд удовлетворил ходатайство о продлении срока заключения под стражей до 25 марта 2022 года, то есть до трех лет продлили», — заявил Аснис «РИА Новости».

По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, вместе со знакомыми Максимом Русаковым и Николаем Степановым создал и возглавил преступное сообщество.

Экс-министр и его соучастники похитили деньги в размере 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и РЭС. Затем они их вывели из России, поместив на счетах на территории Кипра.

В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел помимо него стали еще восемь человек.

Под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко.