Еще одного фигуранта дела Абызова отпустили под домашний арест из СИЗО

Преображенский суд города Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест директора ООО «Ру-ком» Олега Серебренникова, фигуранта уголовного дела по отношению к бывшему министру по вопросам «Открытого правительства» Михаилу Абызову. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба суда.

«Преображенский районный суд смягчил меру пресечения Серебренникову и отправил его под домашний арест», ― приводит слова пресс-службы ТАСС.

Серебренников ― второй фигурант дела Абызова, в отношении которого была смягчена мера пресечения. Так, в 2022 году из СИЗО была освобождена Екатерина Заяц, которую следствие считает бухгалтером теневого московского офиса Абызова.

Михаил Абызов в 2012–2018 годах координировал работу «Открытого правительства». Он был арестован весной 2019 года. Как полагает следствие, с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, вместе со знакомыми Максимом Русаковым и Николаем Степановым создал и возглавил преступное сообщество.

Абызов и его соучастники, как полагает следствие, похитили деньги в размере 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и РЭС. Затем они их вывели из России на Кипр.

Экс-министр также остается фигурантом уголовных дел по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел помимо него стали еще восемь человек.

С октября 2020 года под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко.

В августе 2021 года Генпрокуратура РФ направила иск о взыскании более $126 млн в пользу государства к Абызову и Альфа-банку. По мнению надзорного ведомства, средства, которые были размещены в банке, имеют сомнительное происхождение.

После этого в сентябре суд взыскал с подсудимого в доход государства $22 млн. Также было решено взыскать с АО «Альфа-банк» в доход государства более $100 млн.