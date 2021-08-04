Генпрокуратура направила иск о взыскании с Абызова более $126 млн

Генпрокуратура РФ направила иск о взыскании более $126 млн в пользу государства к экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом сообщает 4 августа ТАСС со ссылкой на данные Гагаринского суда Москвы.

По мнению надзорного ведомства, эти средства имеют сомнительное происхождение.

«В суд поступил иск от заместителя Генерального прокурора РФ к Абызову и «Альфа-банку», в котором представитель надзорного ведомства требует взыскать с ответчиков более $126 млн в пользу государства», — рассказал собеседник агентства в суде.

Предварительное заседание по этому иску назначено на 12 августа.

Как утверждают источники газеты «Коммерсант», нынешний иск стал продолжением прошлогоднего судебного разбирательства о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров рекордной для России суммы 32 млрд рублей в том же Гагаринском райсуде.

По данным издания, было установлено, что часть вырученных от сделок экс-министром средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram, однако из-за того, что проект не состоялся, средства Абызова в размере $126,5 млн подлежат возврату в Россию.

При этом подчеркивается, что указанные средства — это имущество коррупционного происхождения, и потому не может быть легальным объектом гражданского оборота и служить законным средством платежа.

По версии следствия, в период апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, вместе со знакомыми Максимом Русаковым и Николаем Степановым создал и возглавил преступное сообщество.

Экс-министр и его соучастники похитили деньги в размере 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и РЭС. Затем они их вывели из России, поместив на счетах на территории Кипра.

В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.

Под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. Осенью 2020 года суд взыскал с него 32,5 млрд рублей как незаконно заработанные во время работы на должности министра — рекордная сумма в системе российского судопроизводства.