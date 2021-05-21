Мосгорсуд признал законным изъятие у Абызова 32,5 млрд рублей

Мосгорсуд 21 мая признал законным изъятие у экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова 32,5 млрд рублей. Соответствующее решение уже вступило в силу.

Таким образом, суд отклонил жалобы представителей пяти кипрских компаний на решение Гагаринского суда Москвы о взыскании данной суммы с обвиняемого, и решение вступило в законную силу.

17 марта Мосгорсуд продлил срок ареста Абызову, который обвиняется в коррупционных преступлениях, до 25 июня.

По версии следствия, в период апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, вместе со знакомыми Максимом Русаковым и Николаем Степановым создал и возглавил преступное сообщество.

Экс-министр и его соучастники похитили деньги в размере 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и РЭС. Затем они их вывели из России, поместив на счетах на территории Кипра.

Под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. Осенью 2020 года суд взыскал с него 32,5 млрд рублей как незаконно заработанные во время работы на должности министра — рекордная сумма в системе российского судопроизводства.