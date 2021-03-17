Мосгорсуд продлил срок ареста Абызова

Мосгорсуд до 25 июня продлил срок ареста бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в коррупционных преступлениях. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба суда.

«17 марта 2021 года Московский городским судом продлен срок содержания под стражей в отношении Абызова М.А...на 3 месяца, то есть до 25 июня 2021 года», — следует из решения суда.

Ранее в этот же день стало известно, что Следственный комитет (СК) России выявил в Италии две виллы на 2 млрд рублей, принадлежащие Абызову.

По версии следствия, в период апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, вместе со знакомыми — Максимом Русаковым и Николаем Степановым — создал и возглавил преступное сообщество.

Экс-министр и его соучастники похитили деньги в размере 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и РЭС. Затем они их вывели из России, поместив на счетах на территории Кипра.

20 октября Генпрокуратура пояснила суть инкриминируемых Абызову обвинений. По информации ведомства, экс-чиновник скрыл информацию о владении пятью компаниями на Кипре и, используя свое положение, помог продать акции ОАО «Сибэко».

Под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. Осенью 2020 года суд взыскал с него 32,5 млрд рублей как незаконно заработанные во время работы на должности министра — рекордная сумма в системе российского судопроизводства.

22 декабря Мосгорсуд продлил до 25 марта 2021 года срок ареста Абызову и его сообщникам.