Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент РФ Владимир Путин выдвинут на звание человека года по версии Time
Армия
Добровольческие подразделения РФ перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Мир
Глава минобороны Украины Умеров встретился со Столтенбергом
Общество
Путин указал на важность соблюдения этнокультурного баланса в РФ на фоне миграции
Мир
В Австрии раскритиковали возможное принятие Украины в ЕС
Культура
Путин наградил Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Политика
Путин в Кремле принял верительные грамоты у новых послов в РФ
Интернет и технологии
Цукерберг продал акции Meta почти на $200 млн
Мир
Борт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Политика
Путин указал на деградацию международной системы прав человека
Мир
Литва выделит Украине €1 млн через фонд Банка развития Совета Европы
Мир
WP узнала о претензиях Киева к США из-за отсутствия обещанных F-16
Мир
Путин указал на черты гуманитарной катастрофы в палестино-израильском конфликте
Экономика
«Росатом» планирует построить АЭС малой мощности в Монголии
Мир
Актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Кустов умер в возрасте 77 лет

В Австрии раскритиковали возможное принятие Украины в ЕС

Депутат: Австрия должна выступить против переговоров о принятии Украины в ЕС
0
Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) стало бы массовым предательством населения, глава МИД Австрии Александер Шалленберг должен выступить против подобной инициативы на саммите объединения 14–15 декабря. Об этом 4 декабря заявила депутат Национального совета Австрии от оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Петра Штегер.

«Более чем стыдно видеть, что австрийские правительственные чиновники серьезно настроены на реализацию совершенно нереальной утопии», — приводит пресс-служба АПС слова Штегер, раскритиковавшую заявление Шалленберга о том, что Австрии следует проголосовать за начало переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.

По ее словам, Киев совершенно не соответствует копенгагенским критериям, необходимым для вступления в объединения. Для Украины характерны «чрезвычайно низкий экономический уровень», «безудержная коррупция», а с демократической точки зрения страна находится на неправильном пути, считает депутат.

«Поэтому министр иностранных дел Шалленберг должен положить конец халатному игнорированию фактов и настоять на соблюдении копенгагенских критериев. Соответственно, со стороны Австрии может быть только четкое «нет» началу переговоров о вступлении Украины в ЕС», — заключила Штегер, добавив, что в противном случае это будет «капитуляция перед иррациональными моралистами в Брюсселе».

НАТО еще подождать: Украина опять не приблизилась к вступлению в альянс
Что на этот раз пообещали Киеву в Брюсселе и каковы настроения среди стран — членов блока

Ранее в этот день Еврокомиссия (ЕК) не согласилась с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необоснованности предложения начать в декабре переговоры о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС). Представитель ЕК Ана Пизонеро заявила, что страна проделала большую работу по выполнению требований для начала переговоров.

До этого, 29 ноября, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. При этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов Евросоюза (ЕС) нет согласия по вопросу членства Украины.

ЕК рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией в начале ноября. Тогда фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023