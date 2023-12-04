В Австрии раскритиковали возможное принятие Украины в ЕС

Начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) стало бы массовым предательством населения, глава МИД Австрии Александер Шалленберг должен выступить против подобной инициативы на саммите объединения 14–15 декабря. Об этом 4 декабря заявила депутат Национального совета Австрии от оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Петра Штегер.

«Более чем стыдно видеть, что австрийские правительственные чиновники серьезно настроены на реализацию совершенно нереальной утопии», — приводит пресс-служба АПС слова Штегер, раскритиковавшую заявление Шалленберга о том, что Австрии следует проголосовать за начало переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.

По ее словам, Киев совершенно не соответствует копенгагенским критериям, необходимым для вступления в объединения. Для Украины характерны «чрезвычайно низкий экономический уровень», «безудержная коррупция», а с демократической точки зрения страна находится на неправильном пути, считает депутат.

«Поэтому министр иностранных дел Шалленберг должен положить конец халатному игнорированию фактов и настоять на соблюдении копенгагенских критериев. Соответственно, со стороны Австрии может быть только четкое «нет» началу переговоров о вступлении Украины в ЕС», — заключила Штегер, добавив, что в противном случае это будет «капитуляция перед иррациональными моралистами в Брюсселе».

Ранее в этот день Еврокомиссия (ЕК) не согласилась с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необоснованности предложения начать в декабре переговоры о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС). Представитель ЕК Ана Пизонеро заявила, что страна проделала большую работу по выполнению требований для начала переговоров.

До этого, 29 ноября, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. При этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов Евросоюза (ЕС) нет согласия по вопросу членства Украины.

ЕК рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией в начале ноября. Тогда фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.