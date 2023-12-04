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Мировые цены на золото установили исторический рекорд в $2150 за унцию

Comex: цены на золото установили исторический рекорд в $2150 за унцию
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Стоимость золота побила исторический рекорд и впервые в истории торгуется выше отметки $2,1 тыс. за тройскую унцию. Об этом 4 декабря следует из данных торгов на сайте биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи).

По данным на 08:33 мск, цена драгоценного металла росла на 0,09% — до $2107,1 за тройскую унцию, по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня. Далее к 9:30 мск спотовая стоимость золота составила $2084,3 за унцию, что на 0,7% выше закрытия предыдущей сессии 3 декабря, когда цена на металл фиксировалась на уровне $2105,3 за тот же объем.

«Рынки рассчитывают на снижение ставки. Золото способно расти и будет расти при первых признаках рецессии», — цитирует «Газета.Ru» старшего рыночного аналитика Capital.com в Мельбурне Кайла Родда.

До этого исторического максимума цены на золото достигали в 2020 году, когда драгметалл торговался на уровне $2080 за унцию.

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Ранее, 24 ноября, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал «Известиям», что в 2024 году золото будет торговаться на уровне не ниже $1800 за унцию. Он также обратил внимание на то, что в январе–июне 2023 года некоторые страны мира существенно увеличили запасы золота в резервах. По данным биржи Comex, в тот день на 15:54 мск стоимость золота составила около $1996 за унцию.

Тогда же аналитик исследовательской компании Fundstrat с Уолл-стрит Марк Ньютон спрогнозировал рекордный рост цен на золото. По мнению эксперта, драгметалл может достигнуть отметки в $2500. Подъему цен способствует рост геополитических рисков, отметил он.

До этого, 19 сентября, сообщалось, что спрос на золотые слитки со стороны россиян стал расти. Директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», что интерес граждан к золоту остается высоким второй год подряд.

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