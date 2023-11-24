Эксперт спрогнозировал стоимость золота в мире в 2024 году

В 2024 году золото будет торговаться на уровне не ниже $1800 за унцию, считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Об этом он рассказал «Известиям» 24 ноября.

По данным сайта биржи Comex, на 15:54 мск стоимость золота составила около $1996 за унцию.

«На этой неделе цена на золото преодолела отметку в $2000 за унцию. Росту способствовали активный спрос на драгметалл со стороны мировых центробанков и ожидания международных инвесторов, что Федеральная резервная система [США] достигла пика процентных ставок. Предположить, что американский регулятор не планирует повышать ставку, позволяют слабые данные по занятости населения и по заказам товаров длительного пользования в США за ноябрь, а также уровень инфляции за последнюю неделю», — сказал Рясков.

Эксперт уточнил, что длительное повышение ставки — негативный фактор для котировок золота. Он объяснил, что высокая ставка повышает издержки инвестирования в слитки.

«Мы ожидаем, что в 2024 году золото будет торговаться на уровне не ниже $1800 за унцию под влиянием сохраняющегося спроса со стороны центральных банков. Ни один другой драгметалл не имеет такой структурной поддержки, как золото. Регуляторы используют его в качестве одного из способов инвестирования своих резервов. Остальные драгоценные металлы гораздо менее востребованы», — отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что в январе–июне 2023 года некоторые страны мира существенно увеличили запасы золота в резервах. По расчетам УК ПСБ, сделанным на основе данных World Gold Council, в Китае запасы золота в резервах выросли на 103 т, в Сингапуре — на 71,6 т, в Польше — на 48,8 т, в Индии — на 10,1 т. В то же время Турция и Казахстан значительно снизили запасы золота — на 102 т и 38,1 т соответственно.

«Спотовое серебро на этой неделе подорожало на 1,4%, до $23,78 за унцию. Платина выросла на 1,5%, достигнув трехнедельного максимума на уровне $937,3, а палладий подешевел на 0,2%, до $1080,4 за унцию. Мировой рынок серебра в 2023-м третий год подряд сталкивается с дефицитом предложения, сообщил Институт серебра на прошлой неделе», — добавил Рясков.

Ранее, 19 сентября, сообщалось, что спрос на золотые слитки со стороны россиян стал расти. Директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», что интерес граждан к золоту остается высоким второй год подряд. По его мнению, на это повлияли сужение числа доступных инструментов для сохранения и приумножения капитала, а также рост общего уровня финансовой грамотности в стране.