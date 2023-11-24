Реклама
Прямой эфир
Мир
Bild рассказала о плане принудить Киев к переговорам снижением поставок оружия
Политика
Депутат ГД поддержала идею о выходном для россиян в случае ЧС
Общество
РФПИ подписал соглашение с ИТМО по платформе для внедрения ИИ
Общество
Вильфанд спрогнозировал сильный снегопад в Москве 27 ноября
Интернет и технологии
Путин призвал минимизировать бюрократию в сфере развития ИИ
Интернет и технологии
Глава РФПИ указал на первенство России в сфере искусственного интеллекта
Авто
В России стартовали продажи нового кроссовера JAC JS3
Интернет и технологии
Песков назвал проблемой для мировой политики появление дипфейков
Интернет и технологии
Путин назвал опасной монополию западных платформ ИИ в РФ
Мир
Посол Финляндии проинформировал МИД РФ о решении страны закрыть погранпункты
Армия
Армия ВС РФ за неделю нанесла 31 групповой удар по аэродромам и арсеналам ВСУ
Экономика
Путин указал на расширение сфер применения ИИ в экономике в 1,5 раза
Мир
Евродепутат от Швеции пригрозил выходом страны из ЕС в случае отмены права вето
Экономика
Китай за 10 месяцев увеличил поставки виски в Россию в 17,4 раза

Эксперт спрогнозировал стоимость золота в мире в 2024 году

Эксперт Рясков: в 2024-м золото будет торговаться на уровне не ниже $1800 за унцию
0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2024 году золото будет торговаться на уровне не ниже $1800 за унцию, считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Об этом он рассказал «Известиям» 24 ноября.

По данным сайта биржи Comex, на 15:54 мск стоимость золота составила около $1996 за унцию.

«На этой неделе цена на золото преодолела отметку в $2000 за унцию. Росту способствовали активный спрос на драгметалл со стороны мировых центробанков и ожидания международных инвесторов, что Федеральная резервная система [США] достигла пика процентных ставок. Предположить, что американский регулятор не планирует повышать ставку, позволяют слабые данные по занятости населения и по заказам товаров длительного пользования в США за ноябрь, а также уровень инфляции за последнюю неделю», — сказал Рясков.

Эксперт уточнил, что длительное повышение ставки — негативный фактор для котировок золота. Он объяснил, что высокая ставка повышает издержки инвестирования в слитки.

«Мы ожидаем, что в 2024 году золото будет торговаться на уровне не ниже $1800 за унцию под влиянием сохраняющегося спроса со стороны центральных банков. Ни один другой драгметалл не имеет такой структурной поддержки, как золото. Регуляторы используют его в качестве одного из способов инвестирования своих резервов. Остальные драгоценные металлы гораздо менее востребованы», — отметил эксперт.

Всё то золото: россияне скупают драгметаллы на банковские счета
Почему у граждан вырос спрос на такие инвестиции и сколько на них можно заработать

Он обратил внимание на то, что в январе–июне 2023 года некоторые страны мира существенно увеличили запасы золота в резервах. По расчетам УК ПСБ, сделанным на основе данных World Gold Council, в Китае запасы золота в резервах выросли на 103 т, в Сингапуре — на 71,6 т, в Польше — на 48,8 т, в Индии — на 10,1 т. В то же время Турция и Казахстан значительно снизили запасы золота — на 102 т и 38,1 т соответственно.

«Спотовое серебро на этой неделе подорожало на 1,4%, до $23,78 за унцию. Платина выросла на 1,5%, достигнув трехнедельного максимума на уровне $937,3, а палладий подешевел на 0,2%, до $1080,4 за унцию. Мировой рынок серебра в 2023-м третий год подряд сталкивается с дефицитом предложения, сообщил Институт серебра на прошлой неделе», — добавил Рясков.

Ранее, 19 сентября, сообщалось, что спрос на золотые слитки со стороны россиян стал расти. Директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», что интерес граждан к золоту остается высоким второй год подряд. По его мнению, на это повлияли сужение числа доступных инструментов для сохранения и приумножения капитала, а также рост общего уровня финансовой грамотности в стране.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023