Названы причины роста заинтересованности россиян в золоте

Спрос на золотые слитки со стороны россиян вновь начал расти, сообщило издание «Коммерсант», ссылаясь на источники в банках. Директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям» 19 сентября, что интерес граждан к золоту остается высоким второй год подряд, а также назвал способствующие этому факторы.

По его словам, во-первых, на увеличение спроса повлияло сужение числа доступных инструментов для сохранения и приумножения капитала.

«Ситуация с заморозкой активов из-за разрыва междепозитарного взаимодействия по линии НРД — Euroclear и Clearstream, безусловно, оказала свое влияние на инвестиционный рынок», — отметил эксперт.

Во-вторых, он обратил внимание на то, что в стране растет общий уровень финансовой грамотности: всё больше россиян задумываются о работе с капиталами, что доказывает непрерывный рост открытых на Мосбирже брокерских счетов.

«Их число по результатам августа вплотную приблизилось к отметке в 46 млн, увеличившись за месяц на 1,1 млн. Физическое же золото является понятным для начинающего инвестора способом сохранения средств», — уточнил Спинка.

Кроме того, эксперт добавил, что сказывается и девальвация рубля: российская валюта с начала 2023 года упала к доллару на 32%, к евро — на 35%, к юаню — на 25%. Как объяснил Спинка, это способствует тому, что россияне ищут способы сохранить свой капитал, в том числе вкладываясь в золото.

«Инфляцию я бы не стал относить к причинам роста спроса на золото со стороны россиян в 2023 году. Увеличение цен в стране вполне сопоставимо с США или еврозоной. Можно сказать, что это общемировая проблема, с которой повышением ставок активно борются центробанки развитых стран. Так, в Штатах инфляция по итогам августа составила 3,7% годовых при таргете в 2%, в России — 5,15% годовых при таргете в 4%», — рассказал он.

При этом эксперт посоветовал относится к физическому золоту как к хорошему способу долгосрочного сохранения капитала, но не рекомендовал отводить под него более 5–10% инвестиционного портфеля.

Ранее, 15 сентября, в крупнейших банках сообщили «Известиям», что спрос россиян на обезличенные металлические счета (ОМС) вырос на 11–40% с начала года. Аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева предположила, что рост интереса к ОМС объясняется желанием людей защитить свои сбережения от ослабления рубля. Она отметила, что доллар теперь представляется опасным в связи с санкциями, и граждане ищут альтернативные источники вложения, а драгметаллы в их глазах выглядят адекватной альтернативой.