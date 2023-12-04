Как получить лицензию на оружие в 2023 году — условия и документы

В России приобрести оружие могут не только военные и сотрудники силовых структур, но и обычные граждане. Тем не менее закон предъявляет строгие требования к каждому, кто хочет купить пистолет или ружье. О том, как получить лицензию на оружие, читайте в материале «Известий».

Как получить лицензию на оружие в 2023 году — виды оружия

Те, кто не работает в силовых структурах и не проходит военную службу, могут купить только холодное и гражданское оружие, которое, в свою очередь, бывает охотничьим, газовым, травматическим и спортивным.

Охотничье оружие может быть гладкоствольным и нарезным. Разница заключается в форме ствола: в первом случае он гладкий, а во втором имеет внутри специальные углубления (нарезы), которые придают пуле дополнительное вращение, увеличивая дальность и точность стрельбы. Чтобы купить такое оружие, помимо лицензии потребуется охотничий билет.

В категорию газового оружия попадают различные аэрозоли с раздражающими веществами, они продаются в виде баллончиков. Их используют для самообороны и продают без специальных разрешений гражданам старше 18 лет. Также существуют газовые пистолеты, стреляющие пулями с теми же веществами. Для такого оружия требуется лицензия.

Травматическое оружие также считается средством самообороны. Оно производится из менее прочных материалов, сила и радиус поражения у него снижены. В стволе такого оружия установлено препятствие, которое не задерживает резиновые пули, но взрывается при попытке использования боевых патронов.

Спортивный пистолет имеют право приобрести только спортсмены, его нельзя использовать для охоты или самообороны. Пользоваться им можно только в местах, где проходят занятия: тирах, стрелковых клубах и стрельбищах.

Холодное оружие — это ножи, клинки, кинжалы, шашки, сабли, мечи и т.д. При этом длина их лезвия должна превышать 9 см, а плотность металла — 42 единицы. Для такого оружия нет отдельной лицензии, оно продается лицам с документами на огнестрел.

Лицензия на оружие в 2023 году — кто может получить

Лицензия на оружие позволяет только купить оружие. Чтобы хранить, перевозить и пользоваться им, нужна еще одна бумага — разрешение от государства. Однако получить эти документы могут далеко не все.

Так, покупать оружие могут только российские граждане старше 21 года. Исключения — военные, сотрудники государственных военизированных организаций, имеющие воинские, специальные звания или классные чины юстиции, представители малых коренных народов России, работники с особыми уставными задачами (охранники, инкассаторы и т.д.), а также люди, для которых охота является частью профессиональной деятельности (лесники, охотоведы). Они могут приобрести оружие с 18 лет. Также после совершеннолетия можно покупать оружие для занятий спортом.

Кроме того, у потенциального владельца оружия должны быть постоянная регистрация и специальная медицинская справка.

Лицензию и разрешение не выдадут в следующих ситуациях:

при наличии неснятой или непогашенной судимости за умышленное преступление;

при наличии судимости за тяжкое преступление, даже если она снята или погашена;

если гражданина подозревают или обвиняют в совершении умышленного преступления;

если гражданин осужден за умышленное преступление с применением оружия, боеприпасов, наркотиков, взрывных устройств и т.д.;

при наличии судимости за умышленные преступления террористического и экстремистского характера, а также связанные с незаконным оборотом оружия, наркотиков и боеприпасов, даже если судимость снята или погашена;

если гражданин был осужден за умышленные преступления более двух раз;

если гражданина привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков или психотропных веществ, вождение в нетрезвом состоянии или он получил административный арест.

Как получить лицензию на оружие в 2023 году

Чтобы обзавестись лицензией на оружие, необходимо пройти медкомиссию и получить две справки: об отсутствии противопоказаний к владению оружием (№002-О/у) и об отсутствии в организме наркотических веществ (№003-О/а). Для этого нужно пройти обследование в государственной поликлинике у окулиста, нарколога и психиатра. Это платная услуга, она не входит в полис ОМС.

После этого следует приобрести запираемый сейф для хранения оружия. Он должен быть металлическим с двумя отделениями: одно под оружие, второе под патроны. Место хранения обязательно проверяется участковым или сотрудником Росгвардии из отдела лицензионно-разрешительной работы (ОЛРР) после подачи заявления на лицензию.

Также для получения лицензии необходимо пройти специальные подготовительные курсы по безопасному обращению с оружием, по итогам которых сдается экзамен. После этого гражданин получит сертификат или другой документ о прохождении необходимого обучения.

Курсы не нужны военнослужащим, сотрудникам государственных военизированных организаций, а также людям, имеющим воинское звание и уволенным со службы с правом на пенсию.

Лицензия выдается после подачи заявления в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Для этого можно лично прийти в отделение ОЛРР или заполнить форму на «Госуслугах». К заявлению требуется приложить:

копию паспорта;

медицинские справки;

сертификат о пройденном обучении;

справку с места работы о закреплении оружия или пенсионное удостоверение для тех, кому не нужно проходить обучение;

две фотографии 3х4 см;

охотничий билет или спортивный паспорт (при наличии).

После подачи документов потребуется оплатить госпошлину в размере 2 тыс. рублей. Если гражданин планирует купить несколько единиц оружия, ему необходимо получить лицензию и на каждую из них. Заявление будет рассмотрено в течение месяца.

Лицензия действительна полгода. За это время нужно приобрести оружие, иначе придется проходить процесс оформления заново.

Документ состоит из трех одинаковых частей: лицензии и двух дубликатов. Одна часть останется у продавца оружия, вторая — у владельца, третья потребуется при регистрации в отделе лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Как получить разрешение на оружие в 2023 году

После приобретения оружия требуется в течение 14 дней получить разрешение на его хранение и ношение. Без него можно транспортировать оружие только от места покупки до дома и из дома до отделения ОЛРР, в котором пройдет регистрация. Отправиться на охоту или на стрельбище только с лицензией не получится.

Разрешение выдают в районном отделении ОЛРР. Для этого нужно прийти туда с оружием и пакетом документов, состоящим из паспорта, медицинских справок, заявления о выдаче разрешения, дубликата лицензии на приобретение оружия, копии технического паспорта оружия. Также нужно оплатить госпошлину в размере 500 рублей. Разрешение будет готово в течение двух недель. Впоследствии его придется продлевать каждые пять лет.

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