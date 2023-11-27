Как получить охотничий билет в 2023 году — что нужно знать охотнику

Чтобы стать охотником, недостаточно просто купить ружье, резиновые сапоги и камуфляжную куртку, нужно иметь на руках охотничий билет. Без него даже простое нахождение на территории охотничьих угодий с оружием будет расцениваться как нарушение закона. О том, как получить этот документ, читайте в материале «Известий».

Что дает охотничий билет в 2023 году

В первую очередь охотничий билет подтверждает право его владельца на охоту и дает возможность получить разрешение на отстрел животных и птиц. Также он дает право на получение лицензии на приобретение, ношение и хранение охотничьего гладкоствольного оружия и боеприпасов к нему. Без билета ружье можно использовать только на специальных площадках, например в тире или на стрельбище. При этом сам по себе охотничий билет не является разрешением на оружие, его нужно получать отдельно.

Кроме того, обладатели билета могут получить лицензию на оружие для самообороны в упрощенном порядке. Через пять лет владения этим документом охотник также сможет купить нарезное оружие.

Помимо этого, в некоторых специализированных магазинах владельцам охотничьих билетов делают скидки.

Как получить охотничий билет в 2023 году

Право на охотничий билет имеют совершеннолетние граждане России. Они должны быть дееспособны и не иметь непогашенных судимостей за совершение умышленного преступления.

При этом, согласно закону об оружии, купить гладкоствольное охотничье ружье могут только лица старше 21 года. Исключение — представители коренных и малочисленных народов, для которых охота является традиционным промыслом и главным способом существования, а также граждане, прошедшие военную службу, и лица, занимающиеся профессиональной деятельностью, связанной с охотой (лесники, охотоведы и т.д.). Они смогут приобретать оружие с 18 лет.

Кроме того, кандидату в охотники необходимо изучить требования охотничьего минимума, в который входят правила охоты, техника безопасности при обращении с оружием и осуществлении охоты, а также сведения о биологии диких животных. Экзамен для этого сдавать не нужно, достаточно подтвердить наличие необходимых знаний при подаче документов на получение охотничьего билета. Тем не менее соблюдение правил охотминимума обязательно для всех, и их нарушение повлечет за собой соразмерную проступку ответственность.

Чтобы получить охотничий билет, нужно подать заявление в уполномоченные органы. Сделать это можно онлайн на региональном портале госуслуг или при личном обращении в многофункциональный центр (МФЦ).

Также потребуется собрать небольшой пакет документов, состоящий из паспорта и двух фотографий анфас без головного убора размером 3х4 см. Снимки могут быть как цветными, так и черно-белыми, главное, чтобы они оставались четкими. Кроме того, в некоторых регионах могут попросить справку об отсутствии непогашенных судимостей. В случае замены охотничьего билета необходимо предоставить старый документ.

После подачи заявления останется только дождаться изготовления охотничьего билета и забрать его. Для этого нужно выбрать МФЦ на региональном портале госуслуг, если документы подавались там, или прийти в многофункциональный центр, в котором было написано заявление.

Как получить охотничий билет в 2023 году — сроки и цены

Охотничий билет выдается бесплатно, срок его действия неограничен. Готовый документ можно забрать в МФЦ в течение пяти рабочих дней после подачи заявления.

Однако действительным он будет считаться только после внесения данных об охотнике в государственный охотхозяйственный реестр. Это происходит в течение месяца после выдачи билета.

Ранее «Известия» рассказали об ужесточении правил получения разрешения на оружие с 1 марта 2022 года.