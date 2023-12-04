Стоимость биткоина превысила $42 тыс. впервые с апреля 2022 года

Стоимость биткоина (BTC) поднялась выше $42 тыс. впервые с 10 апреля 2022 года. Об этом 4 декабря свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Около 13:50 мск биткоин достиг отметки в $42 050,48, но затем начал снижаться и в 13:52 вновь опустился ниже $42 тыс. Однако в 14:01 курс криптовалюты вновь преодолел отметку в $42 тыс. и достиг своего пика в 14:03 — $42 119,19, после чего перешел к снижению.

Ранее в этот день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, комментируя «Известиям» рост курса биткоина выше $42 тыс., заявил, что росту курса BTC до нового годового максимума способствовали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и представителя ФРС Кристофера Уоллера. В частности, Пауэлл заявил о намерении Центрального банка приостановить повышение ставок, Уоллер намекнул на возможное замедление темпов повышения ставок, уточнил аналитик.

Ранее, 1 ноября, сообщалось, что аналитики Bernstein спрогнозировали увеличение стоимости биткоина до $150 тыс. к 2025 году. В то же время Антонов рассказал «Известиям», что такой рост стоимости первой криптовалюты реален, но ко II кварталу 2025-го.