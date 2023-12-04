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Аналитик объяснил рост курса биткоина выше $41 тыс.

Курс биткоина превысил $41 тыс.: аналитик Антонов назвал причины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Утром 4 декабря биткоин (BTC) преодолел отметку $40 тыс. впервые с апреля 2022 года. Как следует из данных Coindesk, на 12:17 мск его стоимость достигла $41,67. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объяснил «Известиям», что росту курса BTC до нового годового максимума способствовали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и представителя ФРС Кристофера Уоллера.

«Пауэлл заявил о намерении Центрального банка приостановить повышение ставок, Уоллер намекнул на возможное замедление темпов повышения ставок. Еще одним позитивом для крипторынка стала новость о том, что SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США. — Ред.) опубликовала запрос на комментарии к заявке Fidelity на запуск спот ETF на эфир. Ключевым же фактором ралли биткоина остается одобрение спот-биткоин ETF и предстоящий халвинг (двукратного сокращения награды для майнеров за добытый блок. — Ред.) в 2024 году», — сказал эксперт.

Аналитик также обратил внимание на то, что кроме роста BTC рискованные активы, чувствительные к процентным ставкам, такие как золото, также выросли в последние недели, поскольку инвесторы делают ставку на то, что Федеральная резервная система США завершила повышение ставок и начнет снижать их со II квартала 2024 года.

«Внешний фон для покупателей по-прежнему благоприятный. По моим расчетам, фаза роста началась c 21 ноября и продлится до 8 января. С учетом небольших коррекций к 8 января цена должна протестировать уровень $42 200, а в случае благоприятных новостей по ETF — $45 тыс. Как только остановится переток из альткоинов в биткоин, начнется рост по ним. Это необязательно будет обвал BTC. При достижении $42 200 BTC может перейти в боковой тренд из-за продаж биткоина в парах с альткоинами. Стоит отметить, что после одобрения ETF и халвинга ожидаю обновления исторического максимума $69 тыс.», — добавил Антонов.

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Ранее, 1 ноября, сообщалось, что аналитики Bernstein спрогнозировали увеличение стоимости биткоина до $150 тыс. к 2025 году. В то же время Антонов рассказал «Известиям», что такой рост стоимости первой криптовалюты реален, но ко второму кварталу 2025-го.

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