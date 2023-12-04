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Более 13 тыс. операций проведено в рамках тестирования цифрового рубля

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/«Мобильный репортер»
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В 11 городах России в рамках тестирования цифрового рубля уже провели более 13 тыс. операций. Такие данные следуют из презентации первого зампреда Центробанка (ЦБ) РФ Ольги Скоробогатовой, представленной в Госдуме в понедельник, 4 декабря.

Она объяснила, что количество кошельков, открытых в ходе пилота, достигло 497, а число операций превысило 13,7 тыс.

«У нас сейчас 13 банков в пилоте, пилот идет четко по плану. <...> Уже 15 банков у нас готовы ко второй волне. И в следующем году мы думаем, что в целом в пилоте будет порядка 30 банков, что само по себе с точки зрения пилотирования даст нам очень хорошую выборку, и мы поймем, что там еще можно усовершенствовать», — поделилась первый зампред ЦБ.

Кроме того, Скоробогатова добавила, что в 2025 году ЦБ начнет более масштабное использование цифрового рубля.

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Ранее, 20 ноября, депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что преимущество цифрового рубля заключается в невозможности использовать его для нецелевого расходования бюджета. Он указал на то, что цифровой рубль будет ходить наравне с бумажными и безналичными деньгами, особого назначения у него нет. Между тем технология его использования немного отличается: обычный рубль ходит по всем коммерческим банкам, а цифровой будет эмитироваться, учитываться только в ЦБ.

8 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ технологически готов к международным операциям с цифровым рублем, однако многое в этом вопросе будет зависеть от партнеров.

Ранее, 1 сентября, первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что 13 российских банков начали тестировать цифровой рубль. По ее словам, прошло несколько тысяч операций, в числе которых переводы друг другу, а также операции по оплате в торгово-сервисных предприятиях.

Закон о цифровом рубле вступил в силу с 1 августа 2023 года. Выпускать его будет Банк России. Он же станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними.

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