Набиуллина рассказала о ходе тестирования цифрового рубля

Тестирование цифрового рубля идет по плану, заявила 8 ноября журналистам на форуме Finopolis глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что ЦБ в 2024 году расширит пилот проекта и в 2025 году перейдет к более массовому внедрению.

«Сейчас тестирование цифрового рубля идет по плану. В наших планах в следующем году — расширять этот пилот и по количеству участников, и по типам операций», — сказала глава регулятора.

Центробанк технологически готов к международным операциям с цифровым рублем, но многое зависит от партнеров, указала Набиуллина.

Ранее, 1 сентября, первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что 13 российских банков начали тестировать цифровой рубль. По ее словам, прошло несколько тысяч операций, в числе которых переводы друг другу, а также операции по оплате в торгово-сервисных предприятиях.

Цифровой рубль — третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Он находится в виде цифрового кода в электронном кошельке.