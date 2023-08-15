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Третий нужный: в РФ начинают пилот с реальными цифровыми рублями

Позволит ли новая форма нацвалюты проводить трансграничные переводы и какие риски для кредитования она несет
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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15 августа банки начинают тестировать реальные операции с цифровым рублем. Они опробуют открытие счета, его пополнение, оплату товаров и услуг, переводы между физическими лицами, пояснили игроки рынка. Новая форма нацвалюты будет перспективна для развития трансграничных переводов, а также для отслеживания трат государственных средств, полагают эксперты. При этом в кредитных организациях видят риски перетока денег из банковской системы в регулятор, что может повысить стоимость финансовых услуг. Вводить цифровой рубль в массовый оборот ЦБ планирует в 2025–2027 годах, заявили там «Известиям».

Реальные операции

В пилотировании цифрового рубля, которое начнется 15 августа, примут участие 13 банков. Среди них «Альфа», ДОМ.РФ, Ингосстрах Банк, ВТБ, Газпромбанк, КИВИ Банк, «Ак Барс», МТС Банк, ПСБ, Совкомбанк, «Синара», Росбанк и ТКБ, говорится на сайте Центробанка.

Главная задача пилота — отработать на реальных пользователях все процессы и клиентский путь, заявили «Известиям» в регуляторе. Банку России важно убедиться, что им будет понятно, а главное, удобно пользоваться этим инструментом. Тестирование позволит это проверить, а при необходимости — уточнить процессы и процедуры.

Логотип цифрового рубля
Фото: агентство городских новостей «Москва»/мобильный репортер

Вводить цифровой рубль в массовый оборот планируется поэтапно при успешном завершении пилотирования всех сценариев операций с ним. Это может произойти на горизонте 2025–2027 годов. Отметим, что цифровой рубль будет выпускаться в дополнение к наличным и безналичным деньгам, и выбор, какой именно формой воспользоваться в конкретной ситуации, будет оставаться за гражданами и бизнесом, — напомнили в ЦБ.

Справка «Известий»

Цифровой рубль — это третья форма денег. В отличие от безналичных средств он будет храниться в онлайн-кошельках клиентов в Банке России. Открытие такого счета и доступ к нему будут обеспечены через любую коммерческую кредитную организацию. При этом предполагается, что, как и наличными, новой формой нацвалюты можно будет расплачиваться в офлайн-режиме.

На этом этапе пилота будут выполняться базовые операции: открытие цифрового счета, его пополнение, оплата товаров и услуг цифровыми рублями, переводы между физическими лицами по номеру телефона, получение информации о балансе и списка операций по цифровому счету, рассказали «Известиям» в банке «Синара». Расплатиться новой формой нацвалюты участники пилота смогут в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России, сообщали ранее в ЦБ.

Как говорила ранее в интервью «Известиям» директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина, приоритет для участия в тестировании отдавался, как правило, сотрудникам банков и организаций, которые задействованы в пилоте. В нем также принимают участие представители ЦБ.

Логотип рубля на фоне купюр
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Ключевая особенность цифрового рубля в том, что эти средства хранятся на спецсчете в Центробанке, а не в кредитных организациях, как традиционные деньги, отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Николай Козак. Поэтому потребовалась доработка мобильных приложений. Теперь клиент при входе в личный кабинет сможет увидеть счет, номинированный в цифровой нацвалюте, как отдельную вкладку.

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Трансграничные переводы и отслеживание

Для граждан все переводы и операции будут бесплатными и не привязанными к тарифам конкретных банков, а доступ к своему цифровому кошельку будет таким же удобным и простым, как и безналичные платежи, — через привычное мобильное приложение кредитной организации, в которой он обслуживается, заявили в ЦБ.

Бизнесу цифровые рубли открывают возможность существенно сократить свои издержки на эквайринг, где средняя комиссия за транзакцию составляет 1,5–3%. Банк России установил для предпринимателей тариф за прием платежей в цифровых рублях на очень низком для рынка уровне — 0,3% от суммы платежа. А для компаний, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, — 0,2%, — уточнили в регуляторе

Задача новой формы национальной валюты — обеспечить максимальную прозрачность банковским операциям, заявил генеральный директор группы «Иннотех» Дмитрий Харитонов. В федеральных программах и при целевом финансировании важно следить, чтобы деньги шли по цепочке и достигали своего получателя. Это будет легко решено цифровым рублем, подчеркнул он.

Логотип рубля
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

— В работе над ним весь следующий год участники финансового рынка будут уделять внимание трансграничным платежам с фокусом на мягкие валюты. Наша задача — использовать разные технологии, чтобы обеспечить прямые международные расчеты, минуя SWIFT, — через национальную систему передачи финансовых сообщений и прочие инструменты, — добавил Дмитрий Харитонов.

По его словам, важно юридически оформить этот процесс. «Живые примеры» трансграничных платежей появятся в течение шести-девяти месяцев после урегулирования всех юридических нюансов, подчеркнул эксперт.

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Однако банковское сообщество видит и риски во внедрении цифрового рубля. Если ЦБ начнет демпинговать и установит низкие или вовсе нулевые комиссии по операциям с новой формой нацвалюты, то возможен переток ликвидности из банковского сектора на кошельки в регулятор, допустил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его оценкам, объем этого перетока может составить 2–4 трлн рублей.

Тогда у кредитных организаций будет меньше средств, чтобы выдавать займы населению и компаниям, пояснил Алексей Войлуков. ЦБ будет выдавать кредиты коммерческим банкам, однако эти средства будут им дороже обходиться. В итоге эти расходы финансовые учреждения вынуждены будут переложить на клиентов — повысить ставки по кредитам или ввести новые комиссии, допустил Алексей Войлуков.

В качестве решения ЦБ предложил ввести лимиты на перевод денег из банков в новую форму валюты на уровне 300 тыс. в месяц. Однако любые ограничения могут привести к непредвиденным последствиям, например к формированию двойного курса цифровой валюты, добавил Алексей Войлуков.

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