Олимпийские чемпионы посетили стенд Петербурга на выставке «Россия»

Стенд Санкт-Петербурга на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ посетили олимпийские чемпионы. Среди них — Антон Сихарулидзе.

«Без труда и без твоего вовлечения, твоей вовлеченности в то, что ты делаешь, полноценной, точно ничего не получится», — заявил он.

В рамках тематического сезона «Петербург Спортивный» для посетителей подготовили различные интерактивы, розыгрыши, автограф-сессии со спортсменами. Сам сезон будет разбит на блоки — летние и зимние виды спорта, а также дни хоккея. Главный слоган: «Петербург — колыбель российского спорта».

В городе началась история отечественных футбола, хоккея и плавания. В марте 1911 года в Северной столице был основан Олимпийский комитет России.

Спортивная инфраструктура в Петербурге в настоящее время стремительно развивается: власти привлекают к строительству объектов частных инвесторов.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта Антон Шантырь рассказал, что самый крупный спортивный объект в городе — ледовый дворец «СКА Арена», который в декабре планируется официально открыть. Еще один — центр адаптивных видов спорта в Приморском районе.

По словам Шантыря, регулярно спортом в городе занимаются больше 3 млн человек. В Петербурге работают 76 спортивных школ, в которые ходят 70 тыс. подростков.