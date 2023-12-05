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6 декабря — день памяти великого князя Александра Невского: традиции праздника

Церковь чтит память великого князя Александра Невского 6 декабря
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Фото: РИА Новости/О. Игнатович
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Церковь 6 декабря чтит память святого благоверного князя Александра Невского. Празднование установлено в дату погребения полководца и святого. В памятный день «Известия» вспоминают о подвигах великого князя и одержанных им победах.

День памяти великого князя Александра Невского – 2023: история праздника

Князь Александр Невский родился в 1220 году в Переславле-Залесском. С раннего детства он учился военному делу и сопровождал в походах своего отца, великого князя Ярослава Всеволодовича. Уже в 14 лет он участвовал в битве на реке Эмайыги (в нынешней Эстонии), где русские войска наголову разгромили немцев. Ему же принадлежит знаменитая фраза: «Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет».

Главные же сражения, выигранные князем, — битва на Неве со шведами в 1240 году, после чего за ним закрепилось название Невский, и Ледовое побоище с немецкими рыцарями-крестоносцами на Чудском озере в 1242 году. Однако в историю страны Александр Невский вошел не только как выдающийся полководец, положивший все свои силы на защиту Русской земли от иноземных захватчиков, но и как мудрый политик и дипломат.

Князь много сделал для того, чтобы предотвратить разорительные набеги монголо-татар на Русь. Он несколько раз ездил в Золотую Орду и добился отмены участия русских воинов на стороне ханов в их войнах с другими народами. Скончался Александр Невский 14 ноября 1263 года в Городце, недалеко от Владимира, возвращаясь из очередной поездки в Орду. Ему было 42 года.

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Незадолго до смерти князь принял постриг, получив имя Алексий, и так был погребен. Почитание Александра Невского как святого началось почти сразу же после его кончины. Православная церковь прославила князя за помощь народу, оказанную в тяжелые времена, а также за преданное служение ближним.

День памяти великого князя Александра Невского – 2023: иконография

Первые образы Александра Невского появились в XVI веке после его общецерковной канонизации на Соборе 1547 года в царствование Ивана Грозного. В староцерковной традиции полководца писали не как князя, а как преподобного. Чаще всего Александр Невский изображен в монашеском образе — в коричневой ризе и мантии с куколем, закрывающим голову.

В княжеском образе его стали писать при Петре I, который считал себя продолжателем дела Александра Невского по защите северо-западных рубежей России. В 1710 году в память о Невской битве был основал Свято-Троицкий Александро-Невский монастырь в Петербурге. Позднее в него перенесли мощи князя из Владимира.

Тогда же Синод постановил более не писать князя в монашеской одежде. На иконах XVIII века он уже предстает в полный рост в красных сафьяновых сапогах и горностаевой мантии. Грудь князя прикрывает кольчуга, а правая рука прижата к нательному кресту, что подчеркивает его принадлежность к христианству. На иконах более позднего периода добавился меч в левой руке. До этого Александр Невский изображался без оружия.

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День памяти великого князя Александра Невского – 2023: традиции

В день памяти Александра Невского в храмах традиционно совершается Божественная литургия. Каждый год ее возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вспоминая святого благоверного князя, верующие возносят молитвы, чтобы он, предстоя Господу, защитил и сегодня нашу страну.

Так как святой князь является небесным покровителем воинов и дипломатов, то его просят о смелости, мудрости и стойкости, а также о защите от врагов и завершении конфликтов.

Всего дней памяти Александра Невского три в году. Помимо 6 декабря (день погребения), празднования проходят 5 июня в день рождения князя и 12 сентября — в эту дату Русская православная церковь (РПЦ) отмечает перенесение мощей святого в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру.

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