10 августа — День Смоленской иконы Божией Матери: в чем помогает святыня

10 августа церковь отмечает День Смоленской иконы Божией Матери. Это одна из самых почитаемых святынь, известная также под названием «Одигитрия», или «Путеводительница». О том, чем прославился этот чудотворный образ и кому помогает, — в материале «Известий».

День Смоленской иконы Божией Матери – 2023: история образа

Впервые праздник Смоленской иконы Божией Матери стали отмечать в 1525 году — в годовщину возвращения Смоленска России, который на протяжении 110 лет находился во владении Литовского княжества.

Согласно преданию, образ Богоматери был написан самим апостолом и евангелистом Лукой. Сначала святыня была перенесена в Иерусалим, а затем — в Константинополь.

На Русь она попала в XI веке после бракосочетания византийской принцессы Анны и князя Всеволода. Выдавая дочь замуж, император Константин Мономах благословил ее в путь именно этой иконой, отчего она и стала называться «Одигитрия». На протяжении веков икона служила символом близости Руси и Константинополя.

В XII веке икона была перевезена в Смоленск и установлена в церкви Успения Пресвятой Богородицы, специально построенной для этого образа. Позднее некоторое время икона находилась в Благовещенском соборе Московского Кремля, а в 1456 году была возвращена в Смоленск. В Москве остались две ее копии.

День Смоленской иконы Божией Матери – 2023: чудеса от святыни

Смоленская Богоматерь считается заступницей Руси от врагов и не раз являла чудеса. Так, в 1238 году воин Меркурий услышал голос, исходивший от иконы, после чего проник в стан хана Батыя и перебил множество врагов.

В 1514 году молитвы верующих перед образом помогли войскам князя Василия III освободить Смоленск от литовского владычества. Это как раз произошло 10 августа.

Однако о чудесах известно еще и до того, как икона оказалась на Руси. Первое чудо случилось в те времена, когда написанный евангелистом Лукой образ еще хранился во Влахернском храме Константинополя. По легенде, однажды Богоматерь явилась двум слепцам и велела им идти в храм поклониться иконе. Слепцы сделали, как им было велено, и в тот же день прозрели.

День Смоленской иконы Божией Матери – 2023: кому помогает

Верующие молятся ей о победе над врагами, клеветниками и завистниками, а также об исцелении и прекращении эпидемий.

К Смоленской Божией Матери обращаются и за помощью в семейных делах. В частности, ее просят о счастливом замужестве, сохранении семьи, ниспослании детей и здоровье для близких.

Павшим духом икона помогает преодолеть уныние и найти выход из самых сложных жизненных ситуаций. Путешественников она защищает от непредвиденных бед и болезней в пути.

День Смоленской иконы Божией Матери – 2023: где находится образ

О нахождении первообраза иконы неизвестно. Он бесследно исчез после захвата города нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня в Успенском соборе Смоленска хранится список чудотворной иконы, сделанный в XVI веке. Всего особо чтимых копий образа насчитывается более 30.

Ранее «Известия» писали, чем известен образ Калужской иконы Божией Матери.