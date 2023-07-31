31 июля — День Калужской иконы Божией Матери: чем известен образ и кому помогает

31 июля Русская православная церковь празднует День Калужской иконы Божьей Матери — главной святыни Калужской епархии, которая считается покровительницей Калуги и Калужской земли. В 2023 году он выпадает на понедельник. О том, чем известен этот чудотворный образ и кому помогает, читайте в материале «Известий».

День Калужской иконы Божией Матери 2023 — иконография

На иконе Богородица изображена в темных одеждах, покрытых ризой с драгоценными камнями, с раскрытой книгой. Ткань покрывает фигуру полностью, видно лишь лицо и кисти рук. Ее взор устремлен к тексту, а левая рука приложена к сердцу, что означает чистосердечную мольбу к Господу.

Еще одна хорошо узнаваемая особенность иконы — на ней Божия Матерь изображена одна, без младенца. Существует предположение, что образ отображает размышления о непорочном зачатии Сына Божьего, так как в этот период большую часть своего времени Богородица проводила, читая молитвы.

Исследователи находят композицию схожей с портретом первой жены Петра I царицы Евдокии, при рождении Прасковьи Лопухиной, во время ее пребывания в Покровском монастыре, куда она была сослана по велению супруга.

Доподлинно неизвестно, кто создал образ и где он находился до середины XVIII века. В настоящее время икона хранится в Свято-Георгиевском кафедральном соборе Калуги.

День Калужской иконы Божией Матери 2023 — история обретения

Икона явилась в период царствования императрицы Елизаветы Петровны. Произошло это в 1748 году в имении боярина Василия Хитрова в селе Тинькове под Калугой. В доме помещика две служанки, перебирая на чердаке старые вещи, нашли сверток полотна с изображением читающей книгу женщины в темных, похожих на монашеские, одеяниях.

Одна из прислужниц предположила, что это портрет игуменьи, а другая в ответ презрительно плюнула на изображение. Тотчас же у нее начался припадок, изо рта пошла пена и она упала без чувств.

Девушку перенесли в комнату и положили под иконами. В ту же ночь ее родителям явилась Богоматерь и заявила, что в лице женщины, изображенной на полотне, их дочь оскорбила не инокиню, а ее лично. Она повелела прочитать молитвы над поруганной иконой, а дочь окропить святой водой. Действительно, когда этот ритуал был выполнен, девушка исцелилась.

Помещик поместил чудотворную икону в раму и поставил на подобающее место, вскоре в его доме произошли и другие исцеления. Икону с почестями позднее перенесли в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Калужке, от которого она получила свое название.

День Калужской иконы Божией Матери 2023 — чудеса от святыни

Через эту икону Матерь Божия не раз проявляла свое покровительство. Ей приписывают избавления Калуги от эпидемии чумы в 1771 году, которая буквально опустошила город. В честь этого было установлено празднование, которое приходится на 15 сентября. А 31 июля икону чествуют в благодарность за избавление Калуги от холеры в 1898 году. В те дни был совершен крестный ход с чудотворным образом, после чего страшная болезнь отступила.

Еще одно празднование совершается 25 октября в память спасения Калуги в 1812 году от разорения наполеоновскими войсками, чей путь изначально лежал через Калугу. Но затем французы неожиданно изменили планы и повернули на Гжатск, что, как утверждают верующие, произошло благодаря защите иконы.

Всего церковные празднования в честь святыни совершаются четыре раза в год, в том числе в первое воскресение Петрова поста.

День Калужской иконы Божией Матери 2023 — в чем помогает

Калужской иконе Богоматери молятся об исцелении от тяжелых болезней, душевного нездоровья и одержимости. В особенности болезней сердца и глаз, что символизирует прозрение не только телесное, но и духовное. Помогает образ всем, кто искренне раскаялся и обратился к ней с чистыми помыслами.

Просят ее о даровании мудрости, помощи при ссоре с близкими и в случае, когда нужно сделать трудный выбор.

Кроме того, икона защищает от злых сил и способна предотвращать эпидемии.

День Калужской иконы Божией Матери 2023 — как празднуют

В этот день верующие посещают храм и молятся о покровительстве Богородице. Чтобы получить совет или напутствие по жизненным вопросам, необходимо трижды прочесть тропарь Калужской иконы Божией Матери перед сном.

В праздник рекомендуется уделить особое внимание своим родителям, проявить милосердие к больным и немощным. Нужно по возможности избегать конфликтов и ссор, исключить употребление крепких напитков и умеренно питаться, избегая излишеств.

Стоит обратить внимание на сны в ночь на 31 июля, так как они могут быть вещими.

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