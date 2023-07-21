21 июля — День Казанской иконы Божией Матери: история обретения образа

Каждый год 21 июля верующие празднуют День явления Казанской иконы Божией Матери, одной из важнейших российских святынь. В 2023 году этот праздник выпадает на пятницу. О том, как маленькая девочка помогла обрести чудотворный образ и что нельзя делать в этот праздник, читайте в материале «Известий».

День Казанской иконы Божией Матери в 2023 году — когда отмечается

Казанской иконе Божией Матери посвящено два праздника — 21 июля и 4 ноября. Летом отмечается явление этого образа в Казани, а осенью — память об избавлении России от польских захватчиков в 1612 году.

День Казанской иконы Божией Матери в 2023 году — история

В 1552 году царь Иван Грозный совершил победоносный поход на Казань и завоевал город, сделав Среднее Поволжье частью России. После этого на новой территории была учреждена Казанская епархия, началось активное распространение христианства.

Однако большая часть местного населения исповедовала ислам и не спешила принимать новую веру. В 1579 году случился пожар, от которого сильно пострадал Казанский кремль. Это было воспринято как гнев Божий, обрушившийся на христиан. Однако отношение к православию изменилось после явления иконы Божией Матери.

Согласно легенде, в числе тех, чей дом пострадал от огня, был стрелец Даниил Онучин. Во сне его девятилетняя дочь Матрона увидела Божию Матерь, которая велела найти ее икону, зарытую в землю. Она рассказала о своем видении взрослым, но ей не поверили. Богородица являлась девочке еще трижды, указывая место, где спрятан образ. Наконец, Матрена отправилась туда со своей матерью, и они вместе выкопали икону.

К месту чудесного обретения прибыл архиепископ Иеремия и доставил образ в храм святителя Николая. Оттуда икону с крестным ходом отправили в Благовещенский собор. Во время шествия случилось еще одно чудо — двое слепцов, сопровождавших образ, обрели зрение.

Список с Казанской иконы Божией Матери и описание ее обретения отправили в Москву. После этого царь велел построить храм в ее честь на месте явления святыни. При нем возник женский монастырь, в котором приняли постриг Матрена и ее мать.

Икона Казанской Божией Матери — в чем помогает

Считается, что Казанская икона Божией Матери может лечить болезни, особенно связанные со зрением. Ее также просят о благополучии в семье и хороших отношениях с близкими. К ней обращаются, когда требуется принять сложное решение или разрешить конфликт. По поверьям, этот образ оберегает защитников Родины, причем не только военнослужащих, но и тех, кто отстаивает честь своей страны на других поприщах.

День Казанской иконы Божией Матери — что нельзя делать

С празднованием Дня Казанской иконы Божией Матери связано множество народных поверий. Считается, что в этот день нельзя лениться, нужно провести его активно. Однако начинать новый проект и отправляться в долгое путешествие 21 июля не стоит. В праздник также не следует купаться в открытых водоемах, чтобы не столкнуться с водяными.

В День Казанской иконы Божией Матери можно собирать чернику, так как она поспевает к этой дате. Праздник считается благоприятным для любовного признания или свадьбы, так как заключенные в этот день союзы будут прочными и счастливыми. Также следует помолиться за здоровье родных и близких.

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