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13 июля — Собор 12 апостолов: история и традиции праздника

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Православная церковь 13 июля отмечает праздник Собор святых славных и всехвальных 12 апостолов. Торжество посвящено ученикам Иисуса Христа и вкладу каждого из них в распространение христианства по миру. В 2023 году знаменательная дата приходится на четверг. «Известия знакомят читателей с историей и традициями праздника.

Собор 12 апостолов в 2023 году — история праздника

У Сына Божиего на земле было 12 учеников-последователей — Петр, Андрей Первозванный, Иоанн Богослов, Иаков Зевдеев, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иуда Иаковлев, Иаков Алфеев, Симон Зилот и Иуда Искариот. Впоследствии, после предательства Искариота, его заменил Матфий.

Ученики Христа, научившись любви от Мессии, несли ее другим людям, проповедовали христианские благодетели и нередко подвергались гонениям со стороны язычников. Почти все они приняли мученическую смерть во имя своих убеждений, до конца оставшись верными Спасителю.

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Поэтому в IV веке церковь учредила отдельный праздник 12 апостолов, помимо отдельных дней почитания каждого из них. Тогда же император Константин Великий возвел в Константинополе храм во имя святых Двенадцати апостолов.

Собор 12 апостолов в 2023 году — традиции праздника

В день праздника в церквях проходят торжественные богослужения, прихожане узнают о житии апостолов и их судьбе.

На Собор 12 апостолов принято мириться с близкими, налаживать отношения с теми людьми, с кем возникли конфликты.

Традиционным для праздника угощением являются яйца и приготовленные из них блюда. Яйца добавляют в салаты, варят, жарят и даже красят, как на Пасху. Кроме того, праздник наступает на следующий день после окончания Петрова поста, поэтому ограничений на праздничном столе не предусмотрено. Тем не менее предаваться обжорству не стоит, как и злоупотреблять спиртными напитками.

Собор 12 апостолов в 2023 году — что нельзя делать

Считается, что в день праздника нельзя назначать встречи и свидания в первой половине дня, иначе беседа пройдет неудачно. Более того, существует поверье, что до полудня лучше не стоит вовсе покидать жилище.

Не рекомендуется на Собор 12 апостолов заниматься садоводством, ухаживать за растениями.

Нельзя вступать в конфликты или отказывать искренне раскаявшемуся в прощении.

Собор 12 апостолов в 2023 году — приметы

Праздник приходится на самую середину лета, и с ним связано много погодных примет. Так, сельские жители прислушиваются к трелям кукушки: если птица кукует, то и лето предстоит долгое, а если кукушка молчит — холода не за горами.

Выпавшая утром роса предвещает теплые и ясные дни, а вот сухая трава означает, что скоро будет дождь. Облака против ветра тоже считаются вестниками осадков.

Накануне православные отмечали окончание поста, Петров день, посвященный апостолам Петру и Павлу. «Известия» рассказали читателям об истории и традициях знаменательного дня.

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