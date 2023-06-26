За три горя: какие святыни Киево-Печерской лавры могут отправить в Европу

Официальный Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе c Украины христианских ценностей, хранящихся в Киево-Печерской лавре , сообщила 26 июня Служба внешней разведки России. Ценности хотят переместить под предлогом «спасения от российских ракетных ударов», отметили в СВР. Но по факту это является «чудовищным актом и ограблением Церкви», заявили «Известиям» в РПЦ. В пещерах Лавры находятся мощи порядка 120 святых, в их числе — Илья Муромца и Нестора Летописца, а также редчайшие иконы и другие предметы искусства и быта древней Руси , выяснили «Известия». В каком состоянии они доедут до европейских музеев, большой вопрос, как и их последующее возвращение Церкви, выразили тревогу эксперты. Впрочем, представители ЮНЕСКО заверили, что не участвуют в передаче культурных ценностей.

«Фактически ограбление Церкви»

Между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, сообщила 26 июня Служба внешней разведки России. По данным СВР, ценности планируют передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов». Для этого, по информации ведомства, уже «выделены финансовые ресурсы для перевозки грузов в Европу, подготовлены автотранспортные средства, часть из которых оборудована рефрижераторными установками».

В РПЦ назвали планы по вывозу святынь «чудовищным актом».

— Информация о планах вывоза культурных ценностей из Киево-Печерской лавры носит скандальный характер и требует незамедлительной проверки, — заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Глава отдела провел аналогии между намерениями Запада получить святыни Киева и «фактическим разграблением армией западной коалиции музейных ценностей из багдадских музеев в 2003 году». Он добавил, что ценности Лавры — это достояние мирового православия в целом и призвал дать верующим возможность убедиться в сохранности святынь.

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Опасностью является то, что будут вывезены именно религиозные святыни, а не просто памятники искусства, и происходить это будет без согласия верующих, прокомментировал «Известиям» ситуацию заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

— Перемещение чтимой святыни является религиозным событием, а не предметом договоренности музейных работников или международных структур. Святыни можно перемещать, это часть религиозной жизни, но это должно происходить публично, как это было ранее с принесением в Россию с Афона Пояса Пресвятой Богородицы или мощей Николая Чудотворца из Бари. А здесь речь идет о кулуарных договоренностях без гарантии их возвращения верующим в условиях полной непрозрачности, -— подчеркнул он.

Настоятель домового храма во имя святой мученицы Татианы при МГУ, протоиерей Владимир Вигилянский назвал готовящуюся акцию по вывозу лаврских святынь грабежом.

— Это настоящее ограбление православной Церкви , и я не понимаю, как это вообще возможно. Неужели Ватикан действительно будет хранить награбленные, не принадлежащие им ценности? Как можно было вообще об этом договориться? — задал риторические вопросы священник.

Он напомнил, что Лавру никто не объявлял ненадлежащим хранителем ценностей, не было судебных разбирательств, которые бы узаконили подобные действия.

По словам Владимира Вигилянского, ценности в Лавре все эти годы принадлежали Украинской Православной Церкви (УПЦ) и никогда не являлись собственностью РПЦ. Он напомнил, что в 1990-е годы обитель передавалась Церкви «абсолютно пустой и все это было накоплением Церкви». Сейчас же, по его словам, государство решило отнять накопленное.

В новости о готовящемся вывозе ценностей он увидел признаки капитуляции украинской власти.

— Они пытаются вывезти из Киева всё самое ценное, чтобы это не досталось России, — резюмировал он.

Мощи «в цифре»

Впрочем, украинский министр культуры Александр Ткаченко в своих соцсетях выразил уверенность, что «ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины», но при этом призвал «проверить, все ли украинские реликвии на месте».

Ранее он заявил, что Киево-Печерская лавра «очень долго была закрыта для украинцев», но теперь «Лавра становится украинской». Одним из признаков этого процесса, по мнению министра, стали результаты работы комиссии украинского минкульта по приему-передаче имущества обители — 5 июня она завершила проверку одной из ее частей — Нижней лавры.

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— В целом комиссия проверила и возвращает в пользование государства 79 объектов. Все в разном состоянии, — заявил министр.

Также Ткаченко отчитался о достижениях министерства в лавре за последние три месяца. По его словам, они заключаются в возобновлении доступа к лаврской колокольне, открытии прохода из Верхней в Нижнюю лавры, утверждении порядка предоставления доступа к Успенскому собору и Трапезной церкви, продаже билетов в лавру онлайн, разработке цифровых проектов.

Ранее Александр Ткаченко заявлял о намерении ведомства провести отдельную ревизию музейных экспонатов, в том числе мощей святых. Всего он заявил о 800 таких «экспонатах». Сколько из них планируется вывезти за пределы Украины, пока неизвестно.

Прощание с Ильей Муромцем

По данным открытых источников, в лавре, ее Ближних и Дальних пещерах, погребены мощи около 120 святых, в том числе — Илья Муромца , прототипа известного былинного героя, причисленного Церковью к лику святых. Также там находятся мощи Нестора Летописца, автора «Повести временных лет» — первой русской летописи, в которой рассказывается об истории русского государства и церкви.

В каком состоянии лаврские ценности доедут до европейских музеев, будет зависеть от того, насколько будет обеспечена их безопасность и сохранность во время перевозки. Перевезти их в целости на большие расстояния проблематично, рассказал «Известиям» российский искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.

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— Такими перевозками занимаются компании, имеющие специальный транспорт. Он должен быть оборудован амортизирующими устройствами и системами крепления, гасящими любые колебания. Тряска недопустима. К разным произведениям разные требования, например, иконы перевозятся в специализированных климатических ящиках, — отметил эксперт.

Исторические экспонаты, хранящиеся в лавре, безусловно, обладают огромной ценностью, заявила «Известиям» кандидат искусствоведения Жанна Белик. Транспортировка, хранение и сроки, на которые уезжают лаврские ценности, вызывает огромную тревогу всего мирового музейного сообщества. Древние произведения очень хрупки, и, если на новом месте жительства им не будут обеспечены надлежащие условия, это может стать угрозой их существованию, предупредила эксперт.

— К сожалению, мы не знаем, что именно вывозится из Киево-Печерской лавры в Европу, — посетовала она.

«Известия» направили запрос в комиссию РФ по делам ЮНЕСКО с просьбой уточнить возможные сроки и условия перевозки святынь монастыря. А в СВР «Известиям» заявили, что вопрос рыночной оценки вывозимых святынь «находится вне компетенции ведомства».

Информации о якобы готовящемся вывозе святынь на официальных сайтах монастыря и ЮНЕСКО нет. Позднее представитель организации Томас Маллар заявил, что «ЮНЕСКО не участвует в передаче культурных ценностей, упомянутых в заявлении».

Возвращения не ждать

Европа не впервые вывозит великие христианские ценности из других городов и стран, отметил в беседе с «Известиями» священник Павел Островский. Самым ярким примером стали вывезенные во время Крестовых походов мощи святого Николая Чудотворца, которые до этого хранились в Мирах Ликийских, а теперь находятся в итальянском Бари. А в Киево-Печерской лавре хранится наследие всей Киевской Руси, которое теперь окажется неизвестно в чьих руках.

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— Европейцам к таким акциям не привыкать. И нет оснований думать, что вывезенные святыни когда-нибудь вернутся в Лавру, — сказал Павел Островский.

Среди особо почитаемых икон Киево-Печерской лавры — два старинных списка Свенской (Печерской) иконы Божией Матери XVII и XIX веков. По преданию, она была написана одним из первых русских иконописцев, иеромонахом Киево-Печерской лавры Алипием. Ее оригинал находится в Третьяковской галерее.