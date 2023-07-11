12 июля — Петров день: история и традиции праздника

Каждый год 12 июня православные христиане отмечают День памяти святых апостолов Петра и Павла, или Петров день. В 2023 году этот праздник приходится на среду. О традициях праздника и связанных с ним народных приметах читайте в материале «Известий».

Петров день в 2023 году — история

Петров день относится к числу великих праздников. Он посвящен верховным апостолам Петру и Павлу. Несмотря на то что эти святые непохожи друг на друга, церковь почитает их одинаково.

Петр был одним из ближайших учеников Христа. В католической традиции его также считают первым папой римским. Он был свидетелем многих событий, описанных в Евангелие, в том числе Преображения Господня на Фаворской горе, когда Христос явился перед своими учениками в божественном облике. После Воскресения Петр активно проповедовал, неся православное учение по миру.

В середине 60-х годов I века н.э. Петр прибыл в Рим. В это время там правил император Нерон, который жестоко боролся с христианством. Ученики убедили апостола покинуть город, однако, уходя, Петр встретил Христа. Она спросил, куда направляется Спаситель, и тот ответил: «В Рим, чтобы снова распяться». Тогда апостол вернулся в город, где позже его схватили и приговорили к смертной казни. Петра должны были распять, но тот считал, что недостоин умереть так же, как его Учитель, поэтому попросил, чтобы его прибили к кресту вниз головой.

Павел же не встречался с Христом лично. До крещения его звали Савл, он был римским гражданином, а также ярым противником христианства. Будущий апостол принимал участие в гонениях, которым подвергались верующие. Однажды он ехал в Дамаск, чтобы продолжить преследования христиан, но вдруг с неба пролился яркий свет, и божественный голос произнес «Савл, Савл, почему ты гонишь меня?» После этого Савл ослеп, и зрение вернулось к нему лишь после крещения.

Уверовав, Савл принял имя Павел и стал проповедовать христианство. Как и Петр, он был казнен в Риме при императоре Нероне. Однако смерть на кресте считалась позорной, такой вид казни не могли применить к римскому гражданину, поэтому апостола обезглавили.

Единого мнения о том, когда умерли Петр и Павел, нет. Согласно одной из точек зрения, они погибли вместе 12 июля. Существует также версия, что апостолов казнили в один день, но с разницей в год. Через три столетия после этого христианство стало официальной религией в Риме, в честь Петра и Павла начали активно строить храмы, апостолов называли святыми покровителями города. Со временем возник и праздник в их честь.

Петров день в 2023 году — что можно и нельзя делать

Дню Петра и Павла предшествует один из длинных летних постов — Петров пост, который также называют Апостольским, или Петропавловским. Он начинается во второй понедельник после Троицы и длится от восьми до 42 дней. Однако сам праздник уже не является частью поста, поэтому верующие могут есть всё, что захотят. В Петров день также принято накрывать на стол и приглашать в гости родственников и близких людей.

Работать в Петров день не запрещается, однако церковь рекомендует избегать тяжелого труда, так как это может отвлечь от духовной составляющей праздника. Вместо этого лучше посетить храм, исповедаться и причаститься. В этот день также нельзя ругаться и думать о плохом, лучше сосредоточиться на чем-то светлом.

Кроме того, в день Петра и Павла нельзя венчаться в церкви, однако можно заключить светский брак в загсе.

Петров день в 2023 году — традиции

С Петровым днем связано множество народных традиций. На Руси он считался кульминацией лета, на которую приходится полный рассвет природных сил. Поэтому апостолов в этот день часто просили о богатом урожае.

Ночью на праздник молодые люди обходили поля и дома, гремя бубенцами, сковородками и распевая песни под гармонь, чтобы отогнать нечистую силу. А на рассвете шли «караулить солнце», которое, согласно поверьям, в Петров день переливалось радужными лучами. Считалось, что таким образом можно отвадить русалок, которые вредят людям своими шалостями.

Петров день с размахом отмечали рыбаки, так как до встречи с Христом апостол Петр был рыбаком. В честь праздника устраивали крестные ходы и молебны, а также собирали деньги на мировую (общую) свечу, которую ставили в храме у образа святого.

Петров день в 2023 году — приметы

С Петровым днем также связан ряд народных примет. Так, после праздника начинают понемногу удлиняться ночи, поэтому существует поговорка «Петр-Павел день убавил».

Считалось также, что, если в Петров день стоит жара, нужно приступать к сенокосу. Кваканье лягушек на праздник сулит теплую погоду до конца лета. А вот рыба, выпрыгивающая из воды в этот день, означает, что погода испортится.

По кукованию кукушки в Петров день предсказывали наступление зимы. Если птица замолчала до праздника, холода придут рано, а если ее голос еще слышен — зима будет поздней.

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