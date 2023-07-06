7 июля — Иван Купала: как языческий праздник стал популярным у христиан

Древнерусский праздник Ивана Купалы известен практически каждому и в наше время. Многие традиции, передававшиеся из поколения в поколение, популярны в народе до сих пор. Праздник, также известный как Иванов день, отмечают 7 июля, в 2023 году он приходится на пятницу. «Известия» раскрывают значение и ритуалы знаменательного дня.

Иван Купала – 2023: история и значение

Торжество пришло в современную культуру из язычества. Славяне отмечали День летнего солнцестояния и поклонялись божеству по имени Купала, который считался покровителем плодоношения и цветения. Имя идола, в свою очередь, отражает главные ритуалы знаменательного дня — язычники совершали омовение в водоемах и банях, тем самым смывая с себя грехи и несчастья.

Имя Иван появилось в названии праздника после Крещения Руси. Первоначально христианские идеологи пытались заменить любимый народом праздник на Рождество Иоанна (Ивана) Крестителя, но искоренить устоявшиеся в веках традиции не получилось, и праздник стал именоваться Иваном Купалой, совмещая в себе языческие и христианские корни.

При переходе на юлианский календарь дата праздника перестала совпадать с днем солнцестояния. Ивана Купалу отмечают 7 июля, а астрономическое событие теперь приходится на 20 или 21 июня. Подробнее о значении и традициях дня летнего солнцестояния можно узнать из специального материала «Известий».

Праздник Ивана Купалы отмечают не только в России — торжество также популярно в Белоруссии, Польше, Литве, Латвии, Эстонии. Зачастую справлять праздник начинают еще накануне, после заката 6 июля.

Иван Купала – 2023: традиции

Большинство языческих традиций предков дошли и до наших дней. Так, в народе до сих пор считается, что стихии в ночь на Ивана Купалу обладают особой магической силой. Утро принято начинать с омовения утренней росой, дарящей молодость и привлекательность. В дневное время полагается окунуться в любой водоем, смыть с себя все невзгоды и тяготы, а в вечернее настает пора ритуальных костров.

Самые смелые молодые люди прыгают через костер, а влюбленные пары и вовсе делают это, держась за руки. Те, кому удается совершить такой прыжок, будут неразлучны. Молодые девушки прыгают через костер, дабы сохранить красоту, а юноши — чтобы поймать удачу. Также считается, что огонь способен исцелить от сглаза и невезения.

Особую роль играют травы и растения — девушки собирают их, чтобы сплести венки и обереги от нечистой силы, а также готовить целебные отвары, которым тоже приписывают чудодейственные свойства. Травы используют и для заготовки веников для зимней бани.

Важное место среди легенд и поверий на Ивана Купала занимает цветение папоротника. Считается, что это растение цветет именно в ночь праздника и обладает магической силой, несет богатство, удачу и исполнение желаний. В полночь многие люди отправляются в леса, чтобы застать папоротник в момент цветения — однако ученые напоминают, что на деле растение не способно цвести и размножается спорами.

Ивана Купала – 2023: что нельзя делать

Праздник Ивана Купалы совпадает с православным постом, поэтому в день торжества не рекомендуется устраивать пиршества и употреблять алкоголь.

Считается, что найденные в день торжества деньги принесут нашедшему несчастья, поэтому оброненный кошелек нужно сразу вернуть хозяину, а купюру или монету на земле обойти стороной

Одно из суеверий связано с ночным бодрствованием — славяне считали, что спать в праздничную ночь нельзя. В современном мире этот запрет соблюдается редко.

На следующий день, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности, также известный как День святых Петра и Февронии Муромских. «Известия» рассказали, какая легенда лежит в основе праздника и как принято отмечать знаменательный день.