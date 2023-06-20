21 июня — День летнего солнцестояния: значение и традиции события

В июне наступает самый длинный световой день в году — День летнего солнцестояния. С этой датой связано уникальное астрономическое явление, а само событие с древних времен окружено суевериями и обычаями. В чем значение знаменательного дня, какие традиции необходимо соблюдать, что можно и нельзя делать — читайте в материале «Известий».

День летнего солнцестояния – 2023: число

В 2023 году летнее солнцестояние выпадает на 21 июня. Эта дата смещается раз в четыре года — в високосные годы астрономическое явление происходит 20 июня.

День летнего солнцестояния – 2023: значение

День летнего солнцестояния — это самый длинный световой день, когда от заката до рассвета на широте Москвы проходит 17 часов и 33 минуты. С астрономической точки зрения это событие является началом лета в Северном полушарии.

Солнцестоянием событие называется потому, что для наблюдателя весь день создается впечатление, что солнце застыло в зените на одном месте и не клонится к горизонту. Такой эффект обусловлен наклоном оси вращения Земли в направлении на солнце в 23,4 градуса — это наименьшее из возможных значений, и практически всё Северное полушарие обращено к светилу.

В культурах многих народов летнее солнцестояние считалось особым праздником. Многие обряды, сопряженные с этим событием, сохранились еще с языческих времен. Славяне же отмечали в самый длинный летний день праздник Ивана Купалы, но с переходом на григорианский календарь дата сместилась

День летнего солнцестояния – 2023: традиции

Считается, что самый длинный световой день наполнен нескончаемой энергией и от него нужно брать как можно больше возможностей. Большинство обрядов в этот день связаны с небесным светилом — так, считается, что если проснуться с первыми лучами и умыться утренней росой, удача будет сопутствовать человеку во всех начинаниях. Девушки же таким образом стремятся сохранить молодость и красоту.

Одним из распространенных ритуалов является поход в баню или к водоему, чтобы очистить тело и душу. Люди, увлекающиеся эзотерикой, проходят практики и медитации, чтобы приблизиться к энергии солнца и вобрать ее в себя.

Популярная традиция праздника — вечерние костры. Люди выезжают на природу, проводят вечера у огня, а жители городов зажигают в домах свечи.

Кроме того, жилища принято украшать зеленью и цветами, привлекая лето и тепло в жизнь.

На день летнего солнцестояния принято загадывать желания — ведь считается, что сама вселенная в этот день способствует мечтам.

День летнего солнцестояния 2023 — что нельзя делать

В светлый и наполненный позитивной энергией день праздника нельзя разжигать конфликты, проявлять эгоизм и агрессию. Необходимо сохранять настрой на позитив и избавляться от темных мыслей.

День летнего солнцестояние – 2023: приметы

Особое значение в день праздника уделяют приметам погоды. Так, обильная роса считается вестником богатого урожая, а дождь и ветер, напротив, сулят трудности с продовольствием. Если на небе много звезд ночью, то ожидается много грибов к началу осени.

Некоторые приметы связаны с сердечными делами. Так, в народе говорят, что если юноша обольет девушку водой, то вскоре пара поженится. Причем не важно, было ли это сделано нарочно или случайно.

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