Печать из времени: как Александр Невский стал святым и угодил Орде

Об Александре Невском большинство знает как о победителе крестоносцев, о других его деяниях известно меньше. А ведь биография у князя была героическая. Александр Ярославич обрел славу после Невской битвы и Ледового побоища не только как полководец, но и как блистательный дипломат. Он решился на союз с Золотой Ордой, прилюдно наказывал воевод, перенес престол российский из Киева во Владимир. Как из мелкопоместного правителя вырос крупный государственный деятель, попытались рассказать создатели экспозиции «Святой благоверный князь Александр Невский» в Историческом музее. «Известия» побывали на выставке.

Из личных покоев

Годы жизни Александра Невского пришлись на переломный момент в истории Руси, когда после нашествия Батыя большая часть русских земель была разгромлена, а с севера и запада надвигалась новая угроза — шведы и рыцари Ливонского ордена. Директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин обещает, что «выставка покажет Александра Невского как мудрого правителя, бесстрашного воина и полководца, а также почитаемого русского святого».

С XIII века до наших дней дошло очень мало артефактов. А вещей, принадлежащих людям уровня великого князя, — считанные единицы. В ГИМ теперь экспонируется такой предмет, которым пользовался сам Александр Невский.

Печать из времени Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В экспозиции представлена подвесная печать, которую можно увидеть в центральной витрине, — рассказал «Известиям» куратор выставки, научный сотрудник сектора истории России Игорь Кураев. — На печатях обычно изображали образы святых или княжеских покровителей. Таковым у Александра Невского был Федор Стратилат. Он же был патроном его отца, великого князя Ярослава Всеволодовича.

Это личная печать Александра Невского, которой он мог ставить оттиск на сургуче, скрепляя государственные бумаги и письма. При особых случаях мог подвесить ее на очень ценный документ. Таких печатей было всего несколько штук.

Из контекстных вещей, связанных с эпохой правления Александра Невского, — находки из археологических экспедиций. На выставке можно увидеть подлинные исторические предметы, комплекс вооружения древнерусского воина с мечом и золотоордынского бойца с саблей. Находки обнаружены на раскопках в Великом Новгороде и в Поволжье . Оружие за восемь веков в земле подверглось существенной коррозии. Но металл, как уверяют научные сотрудники, качественный. Иначе бы не сохранился вовсе.

Александр Невский жил в сложную эпоху: на Русь пришел хан Батый со своим войском. Нужно было держать достойную оборону хорошо подготовленной армии ордынцев. Как бы оружие могло выглядеть в XIII веке, представлено в соседней витрине. Блестящий, с бархатом на рукоятке меч — реплика древнего оружия.

Собиратель или предатель?

Невского называют прародителем династии московских князей. Его младший сын Даниил был первым из них. С него начала собираться Московская Русь.

Именно Александр Невский поддержал монголов в стремлении пересчитать новгородцев. Князь подавил там антимонгольское восстание. Безжалостно рвал носы, отрубал руки. Жестокость считал оправданной, а союз с Ордой — стратегически верным. За что получил от монголов ярлык на княжение по всей северо-восточной Руси.

— Русь была в вассальной зависимости от монголов, — напомнила старший научный сотрудник ГИМ, кандидат исторических наук Людмила Савченкова. — Сначала за данью приезжали баскаки. Бывали набеги на Русь за рабами, за добром. А Александр Невский добивался от Орды тишины. Чтобы не грабили, сам начал собирать дань и отвозил ее в Орду.

Печать из времени Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ряд историков трактует эту стратегию Невского как антипатриотичную. Но Александр был князем своего времени, действовал в интересах своего княжества, окружения и потомков. Правитель понимал: выдержать натиск монголов не удастся никому, даже с помощью крестоносцев, которых ему обещал папа римский. Он видел негативные примеры, когда Даниил Галицкий, Юрий Всеволодович, отказавшись от союза с Ордой, были разбиты. Поэтому решил договориться с монголами.

Постепенно Киев утратил свое главенство, и Александр Невский передвинул российский престол во Владимир — чтобы самому в нем править.

— С нашей точки зрения Александр Невский — прагматик, но 800 лет назад было другое мироощущение, — поясняет Людмила Савченкова. — Если надо было воевать — он воевал, надо договариваться — вел переговоры, если надо подчиняться — подчинялся. Князь был грамотный государственник и практичный правитель. Действовал четко в условиях времени.

Из воинов в святые

Но почему слава иных воинов быстро забывается, а Александра Невского помнят? Потому, что над тем, чтобы его помнили, была проделана огромная работа — правителей, которых подвиги князя вдохновляли на свои свершения.

— Почитание великого князя началось сразу после его кончины в 1263 году, — рассказывает Игорь Кураев. — Уже в 1280-х годах было написано «Житие Александра Невского». Писание от XIII века не сохранилось. До нас оно дошло только в списках, то есть в более поздних редакциях. В экспозиции представлено «Житие» XVI века.

Святого Александра Невского писали на иконах. По представленным в экспозиции ликам можно проследить, как менялся образ князя с веками. Иконописцы поначалу изображали его в одеждах монахов-схимников, ведь накануне кончины он принял постриг.

Печать из времени Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В 1723 году Петр Первый переносит мощи Александра Невского из Владимира в строящийся Санкт-Петербург. Называет князя покровителем будущего города. И уже в 1724 году Святейший синод издает указ, согласно которому изображение Александра в монашеских одеждах запрещено. С этого времени на иконах Невский только в княжеском одеянии. Князь становится имперским покровителем, святым царской семьи. И вновь Александра Невского «переодели». Теперь на ликах он только в великокняжеском облачении.

После смерти Петра Первого в 1725 году учреждается орден Александра Невского , которым награждают за заслуги перед Отечеством. С годами он изменялся, украшался бриллиантами. На выставке представлены ордена с драгоценными камнями, а также шитые золотые звезды, имитирующие награду. Их закрепляли на камзолах, чтобы не сверкать роскошью.

Как в кино

Самый масштабный экспонат на выставке — картина Генриха Семирадского XIX века. Академик РАХ изобразил Александра Невского, принимающего папских легатов и отказывающегося от католичества. Это часть огромной фрески. Всего было четыре сюжета с житиями князя. Они украшали храм Христа Спасителя до его разрушения в 1931 году.

В СССР прославленного полководца предали забвению. Напомнил о нем Сергей Эйзенштейн, снявший в 1938 году художественный фильм «Александр Невский».

— Князь снова становится востребованным, правда, уже не святым, а просто защитником русской земли, — рассказывает куратор. — У фильма Эйзенштейна был ошеломляющий успех. Создатели получили высшие награды государства. Но в августе 1939-го был подписан пакт Молотова и Риббентропа. СССР тогда дружил с Германией. И показывать друзей захватчиками запретили.

Печать из времени Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Вернули картину на экраны 23 июня 1941 года. Картина прославляла героизм русского народа и способствовала укреплению морального духа населения. А в 1942 году был учрежден уже советский орден Александра Невского. Художник Игорь Телятников изобразил профиль актера Николая Черкасова, сыгравшего князя в фильме Сергея Эйзенштейна. Наградой отмечали командный состав.