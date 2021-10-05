«А Европе мы нужны»: картины Ильи Репина показывают в Париже
5 октября в парижском музее Пти-Пале (Малом дворце) открывается первая во Франции ретроспектива Ильи Репина «Живописать русскую душу» («Peindre l’âme russe»). В экспозиции представлены около 100 работ из Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, других отечественных и западных музеев и частных собраний — почти все хрестоматийные картины живописца.
Русский арт-сезон
Накануне официального вернисажа директор Пти-Пале и куратор экспозиции, знаток русского искусства Кристоф Лерибо вместе с другим куратором, Стефани Кантарутти, устроил для «Известий» экскурсию по музейным залам.
— Для нас Илья Репин — величайший русский художник XIX века, — сказал Кристоф Лерибо. — Выставка стала возможной благодаря щедрой поддержке нашего проекта ведущими российскими институциями, которые предоставили нам репинские шедевры, в том числе самые выдающиеся. Особо отмечу роль еще одного куратора выставки — Татьяны Юденковой (заведующая отделом живописи второй половины XIX — начала XX века Третьяковки. — «Известия»).
Кристоф Лерибо заметил, что нынешняя экспозиция не просто знакомит с творчеством Репина.
— Через призму его работ она рассказывает об истории России, ее войнах и революциях, ее царях и прочих правителях, о русской культуре и науке — о знаменитых писателях, композиторах и ученых, портреты которых создал автор, — добавил директор Пти-Пале.
— Наш Репин, а также выставка коллекций братьев Морозовых (выставка-блокбастер, открывшаяся две недели назад в парижском Фонде Louis Vuitton. — «Известия») — это настоящий русский арт-сезон в Париже, — подчеркнула Стефани Кантарутти. — Я думаю, что публика, побывав на одной из экспозиций, захочет посмотреть и другую. К сожалению, у нас не так много мероприятий, посвященных русской культуре и искусству.
«Парижское кафе» за £4,5 млн
В 1873 году в качестве пенсионера Академии художеств Илья Репин отправился в заграничную поездку. «Скорей, скорей куда-нибудь в Европу, Париж, Рим… всё равно, — писал Репин. — А Европе мы нужны, она нуждается в приливе свежих сил из провинций; здоровые соки дадут ей новую жизнь».
Один из первых залов выставки в Пти-Пале посвящен жизни Репина в Париже, где он провел три года. Художник снял мастерскую на улице Верон на Монмартре, которую делил вместе с Василием Поленовым, — на этом доме недавно установили мемориальную доску. Потом Репин неоднократно возвращался в Париж для участия во Всемирных выставках как автор экспонатов и член жюри, был удостоен высшей французской награды — ордена Почетного легиона.
В Пти-Пале собраны 13 репинских картин, которые он написал во Франции. Это портрет Ивана Тургенева, «Садко», «Продавец новостей в Париже», «Дорога на Монмартр в Париже», «Негритянка», жанровые сцены, этюды к «Парижскому кафе». Кстати, к последнему полотну — «Парижскому кафе» — в России отнеслись скорее сдержанно. Чтобы написать такую картину, сказал Иван Крамской Репину, надо родиться французом.
«Парижское кафе» ушло с молотка 10 лет назад на аукционе Christie's за рекордные для произведений Репина £4,5 млн и теперь находится в зарубежной частной коллекции. К сожалению, получить картину для выставки в Пти-Пале не удалось.
Работал Илья Репин не только в Париже. Обосновавшись вместе с Поленовым в нормандской деревушке Вёль-ле-Роз на берегу Ла-Манша, Репин писал: «Нет, десять Италий с Неаполем я не променял бы на этот уголок… Мы живем теперь природой, она здесь так проста, упоительна, ужасно похожа на нашу, малороссийскую». Там он создал серию работ, которые сегодня хранятся в русских музеях, в том числе «Нищую из Вёля».
Несмотря на то что Репин жил, работал и выставлялся во Франции, здесь постоянно находятся всего две его картины: в музее Орсе — «Портрет великого князя Михаила Александровича Романова» (этюд к «Торжественному заседанию Государственного совета 7 мая 1901 года»), приобретенный всего два десятилетия назад, и еще один этюд — в Музее изобразительных искусств города Кале.
«Одна живопись, содержания никакого…»
Илья Репин оказался свидетелем рождения импрессионизма, но не собирался становиться его последователем или брать «уроки французского» на берегах Сены. Он считал импрессионистов «реалистами», которые, в отличие от адептов академической живописи, стремились отразить окружающую действительность.
Тем не менее Репин экспериментировал — и сообщал критику Владимиру Стасову, что написал портрет дочери Веры а-ля импрессионист Эдуард Мане за два часа. Но, по словам Стефани Кантарутти, источником вдохновения для Репина служил «настоящий» реализм — как и, к примеру, для его французского современника Гюстава Курбе.
К французскому искусству у Репина, по мнению его биографов, было двойственное отношение. «У теперешних французов, — считал он, — собственно, сама живопись талантлива, но одна живопись, содержания никакого…»
Художник воздавал должное французскому живописному мастерству, но подчеркивал разницу двух школ: «Французы — бесподобный народ, их идеал — красота во всяком роде. Мы совершенно другой народ, и здесь наша задача — содержание. Лицо, душа человека, драма жизни, впечатления природы, ее жизнь и смысл, дух истории — вот наши темы».
Он любил Париж, в котором обосновалась колония русских художников, но порой чувствовал себя там не в своей тарелке: «Да, здесь как-то теряешься, не знаешь, что делать. И, признаться, я все-таки скучаю… Вернуться бы домой да взяться за дело. Что я тут? Я их не пойму, они меня не поймут».
Бурлаки на Сене
Кристоф Лерибо рассказал о том, что на выставке в Пти-Пале показываются в числе прочего наиболее известные картины Репина.
— На нашей выставке представлена одна из знаковых репинских картин — «Бурлаки на Волге», которую хорошо знают во Франции, хотя и не все помнят, кто ее автор, — отметил Кристоф Лерибо. — А «Крестный ход в Курской губернии», который тоже сейчас здесь, у нас, и на котором запечатлена, как мы говорим, «вечная Россия», — это для меня настоящая энциклопедия русской жизни. Еще у нас доступны для зрителей два варианта полотна «Не ждали», а также «Дуэль», которая вызывает в памяти великие произведения Пушкина, Толстого, Чехова. Из Третьяковки в Париж привезли грандиозную картину «Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве». Из музея Принстонского университета в США к нам прибыла одна из последних репинских работ — «Голгофа», которой не было даже на отличной выставке Репина в Третьяковке в 2019 году (ее вообще никогда не показывали в России. — «Известия»).
Особое место в Пти-Пале занимает галерея гениальных репинских портретов. В их числе — пять изображений Льва Толстого. В зале звучит голос, читающий отрывки из переписки Репина и Толстого, которых связывала взаимная симпатия. «Мастерство такое, что не видать мастерства», — восхищался Толстой автором «Бурлаков на Волге». А «композиторский цех» представлен портретами Мусоргского, Глинки, Глазунова, Кюи, музыку которых транслируют под сводами Пти-Пале.
— Моя любимая картина в экспозиции — «Царевна Софья», для которой позировала мать художника Валентина Серова, — рассказала «Известиям» Стефани Кантарутти. — Репин умеет передать характер и одновременно рассказать в портрете об исторической эпохе. Он продолжал работать над каждой картиной до тех пор, пока она не попадала либо в музей, либо к коллекционеру.
По случаю репинской выставки, которая продлится до 23 января, Пти-Пале предлагает большую культурную программу: цикл лекций о русской истории и культуре; концерты, где прозвучат произведения Глинки, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича; театральные постановки, литературные чтения. В одном из залов музея показывают видео, посвященное русским местам Парижа «эпохи Репина»: это православный собор Александра Невского, тургеневская дача «Ясени» в столичном предместье Буживаль, квартира Полины Виардо и ее мужа, русская керамическая мастерская. Приятной кульминацией станет празднование традиционного русского старого Нового года, которое Пти-Пале устроит 14 января 2022-го.