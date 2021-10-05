«А Европе мы нужны»: картины Ильи Репина показывают в Париже

5 октября в парижском музее Пти-Пале (Малом дворце) открывается первая во Франции ретроспектива Ильи Репина «Живописать русскую душу» («Peindre l’âme russe»). В экспозиции представлены около 100 работ из Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, других отечественных и западных музеев и частных собраний — почти все хрестоматийные картины живописца.

Русский арт-сезон

Накануне официального вернисажа директор Пти-Пале и куратор экспозиции, знаток русского искусства Кристоф Лерибо вместе с другим куратором, Стефани Кантарутти, устроил для «Известий» экскурсию по музейным залам.

— Для нас Илья Репин — величайший русский художник XIX века, — сказал Кристоф Лерибо. — Выставка стала возможной благодаря щедрой поддержке нашего проекта ведущими российскими институциями, которые предоставили нам репинские шедевры , в том числе самые выдающиеся. Особо отмечу роль еще одного куратора выставки — Татьяны Юденковой (заведующая отделом живописи второй половины XIX — начала XX века Третьяковки. — «Известия»).

Фото: Юрий Коваленко Кураторы Кристоф Лерибо и Стефани Кантарутти (справа)

Кристоф Лерибо заметил, что нынешняя экспозиция не просто знакомит с творчеством Репина.

— Через призму его работ она рассказывает об истории России, ее войнах и революциях, ее царях и прочих правителях, о русской культуре и науке — о знаменитых писателях, композиторах и ученых, портреты которых создал автор, — добавил директор Пти-Пале.

— Наш Репин, а также выставка коллекций братьев Морозовых (выставка-блокбастер, открывшаяся две недели назад в парижском Фонде Louis Vuitton. — «Известия») — это настоящий русский арт-сезон в Париже , — подчеркнула Стефани Кантарутти. — Я думаю, что публика, побывав на одной из экспозиций, захочет посмотреть и другую. К сожалению, у нас не так много мероприятий, посвященных русской культуре и искусству.

«Парижское кафе» за £4,5 млн

В 1873 году в качестве пенсионера Академии художеств Илья Репин отправился в заграничную поездку . «Скорей, скорей куда-нибудь в Европу, Париж, Рим… всё равно, — писал Репин. — А Европе мы нужны, она нуждается в приливе свежих сил из провинций; здоровые соки дадут ей новую жизнь».

Один из первых залов выставки в Пти-Пале посвящен жизни Репина в Париже, где он провел три года . Художник снял мастерскую на улице Верон на Монмартре, которую делил вместе с Василием Поленовым, — на этом доме недавно установили мемориальную доску. Потом Репин неоднократно возвращался в Париж для участия во Всемирных выставках как автор экспонатов и член жюри, был удостоен высшей французской награды — ордена Почетного легиона .

В Пти-Пале собраны 13 репинских картин, которые он написал во Франции . Это портрет Ивана Тургенева, «Садко», «Продавец новостей в Париже», «Дорога на Монмартр в Париже», «Негритянка», жанровые сцены, этюды к «Парижскому кафе». Кстати, к последнему полотну — «Парижскому кафе» — в России отнеслись скорее сдержанно. Чтобы написать такую картину, сказал Иван Крамской Репину, надо родиться французом.

Фото: Юрий Коваленко

«Парижское кафе» ушло с молотка 10 лет назад на аукционе Christie's за рекордные для произведений Репина £4,5 млн и теперь находится в зарубежной частной коллекции. К сожалению, получить картину для выставки в Пти-Пале не удалось .

Работал Илья Репин не только в Париже. Обосновавшись вместе с Поленовым в нормандской деревушке Вёль-ле-Роз на берегу Ла-Манша , Репин писал: «Нет, десять Италий с Неаполем я не променял бы на этот уголок… Мы живем теперь природой, она здесь так проста, упоительна, ужасно похожа на нашу, малороссийскую». Там он создал серию работ, которые сегодня хранятся в русских музеях, в том числе «Нищую из Вёля» .

Несмотря на то что Репин жил, работал и выставлялся во Франции, здесь постоянно находятся всего две его картины : в музее Орсе — «Портрет великого князя Михаила Александровича Романова» (этюд к «Торжественному заседанию Государственного совета 7 мая 1901 года»), приобретенный всего два десятилетия назад, и еще один этюд — в Музее изобразительных искусств города Кале.

«Одна живопись, содержания никакого…»

Илья Репин оказался свидетелем рождения импрессионизма, но не собирался становиться его последователем или брать «уроки французского» на берегах Сены . Он считал импрессионистов «реалистами», которые, в отличие от адептов академической живописи, стремились отразить окружающую действительность.

Тем не менее Репин экспериментировал — и сообщал критику Владимиру Стасову, что написал портрет дочери Веры а-ля импрессионист Эдуард Мане за два часа . Но, по словам Стефани Кантарутти, источником вдохновения для Репина служил «настоящий» реализм — как и, к примеру, для его французского современника Гюстава Курбе.

К французскому искусству у Репина, по мнению его биографов, было двойственное отношение. «У теперешних французов, — считал он, — собственно, сама живопись талантлива, но одна живопись, содержания никакого…»

Фото: Юрий Коваленко

Художник воздавал должное французскому живописному мастерству, но подчеркивал разницу двух школ: « Французы — бесподобный народ, их идеал — красота во всяком роде. Мы совершенно другой народ, и здесь наша задача — содержание . Лицо, душа человека, драма жизни, впечатления природы, ее жизнь и смысл, дух истории — вот наши темы».

Он любил Париж, в котором обосновалась колония русских художников, но порой чувствовал себя там не в своей тарелке : «Да, здесь как-то теряешься, не знаешь, что делать. И, признаться, я все-таки скучаю… Вернуться бы домой да взяться за дело. Что я тут? Я их не пойму, они меня не поймут».

Бурлаки на Сене

Кристоф Лерибо рассказал о том, что на выставке в Пти-Пале показываются в числе прочего наиболее известные картины Репина.

— На нашей выставке представлена одна из знаковых репинских картин — «Бурлаки на Волге », которую хорошо знают во Франции, хотя и не все помнят, кто ее автор, — отметил Кристоф Лерибо. — А «Крестный ход в Курской губернии», который тоже сейчас здесь, у нас, и на котором запечатлена, как мы говорим, «вечная Россия», — это для меня настоящая энциклопедия русской жизни . Еще у нас доступны для зрителей два варианта полотна «Не ждали», а также «Дуэль», которая вызывает в памяти великие произведения Пушкина, Толстого, Чехова. Из Третьяковки в Париж привезли грандиозную картину «Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве». Из музея Принстонского университета в США к нам прибыла одна из последних репинских работ — «Голгофа» , которой не было даже на отличной выставке Репина в Третьяковке в 2019 году (ее вообще никогда не показывали в России. — «Известия»).

Фото: Юрий Коваленко

Особое место в Пти-Пале занимает галерея гениальных репинских портретов . В их числе — пять изображений Льва Толстого. В зале звучит голос, читающий отрывки из переписки Репина и Толстого, которых связывала взаимная симпатия. «Мастерство такое, что не видать мастерства», — восхищался Толстой автором «Бурлаков на Волге». А «композиторский цех» представлен портретами Мусоргского, Глинки, Глазунова, Кюи, музыку которых транслируют под сводами Пти-Пале.

— Моя любимая картина в экспозиции — «Царевна Софья», для которой позировала мать художника Валентина Серова, — рассказала «Известиям» Стефани Кантарутти . — Репин умеет передать характер и одновременно рассказать в портрете об исторической эпохе. Он продолжал работать над каждой картиной до тех пор, пока она не попадала либо в музей, либо к коллекционеру.