WP рассказала о поиске США лучшего варианта для управления сектором Газа после войны

Администрация президента США Джо Байдена решает вопрос, кто бы смог взять на себя управление сектором Газа после окончания войны, однако в настоящий момент из всех вариантов приходится склоняться к «лучшему среди плохих». Об этом написала 3 декабря газета The Washington Post.

«Израильтяне говорят, что им не нужна эта работа. Арабские страны сопротивляются. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас мог бы стать добровольцем, но палестинский народ, вероятно, не хочет его», — говорится в материале.

Газета отмечает, что американская власть настаивает на назначении «обновленной» Палестинской администрации для управления сектором Газа, хотя эта идея непопулярная даже среди самих палестинцев. США признают наличие проблемы, но эксперты считают, что этот вариант «может быть лучшим из целого ряда очень плохих».

По информации WP, еще рассматривается возможность передачи региона под временное управление международных сил во главе с арабскими странами, но эта идея тоже встречает на своем пути сложности. Вопрос о том, кто будет поддерживать правопорядок после палестино-израильского конфликта, сложен, констатируют эксперты.

«Израильские власти признают необходимость разработки таких планов, говорят официальные лица США, встретившиеся с ними на прошлой неделе, но у них нет конкретных предложений, и, похоже, они хотят, чтобы решение приняли другие», — сказано в статье.

Ранее, 3 декабря, вице-президент США Камала Харрис заявила президенту Палестины Махмуду Аббасу в ходе телефонного разговора о праве палестинцев на безопасность, достоинство и самоопределение. Она подчеркнула приверженность решению о сосуществовании двух государств и сказала, что у палестинского народа должны быть четкие политические перспективы.

До этого, 30 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что правительство США продолжит оказывать военную помощь Израилю после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа. По его словам, Израиль имеет право действовать против палестинского движения ХАМАС и даже обязан делать это.

Тогда же к полному прекращению огня и укреплению действовавшего на тот момент в секторе Газа перемирия призвал на встрече с Блинкеном президент Палестины Махмуд Аббас. Также он указал на важность увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и подчеркнул недопустимость насильственного перемещения палестинского народа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.