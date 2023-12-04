Харрис заявила Аббасу о праве палестинцев на безопасность

Вице-президент США Камала Харрис заявила президенту Палестины Махмуду Аббасу в ходе телефонного разговора, совершенного во время возвращения из ОАЭ в Вашингтон, о праве палестинцев на безопасность, сообщает Белый дом 3 декабря.

Как говорится в сообщении, Харрис провела в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) серию переговоров с арабскими лидерами о палестино-израильском конфликте.

«Вице-президент подтвердила поддержку Соединенными Штатами палестинского народа и его права на безопасность, достоинство и самоопределение. Она подчеркнула нашу приверженность решению о сосуществовании двух государств и сказала, что у палестинского народа должны быть четкие политические перспективы», — сказано в сообщении Белого дома.

Ранее, 30 ноября, американские дипломаты на Ближнем Востоке указали Вашингтону на угрозу репутации страны в регионе из-за позиции по палестино-израильскому конфликту. Существует мнение, что подход администрации Джо Байдена к конфликту в Газе должен быть более сбалансированным, сказал один из нынешних чиновников ведомства.

В тот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что правительство США продолжит оказывать военную помощь Израилю после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа. По его словам, Израиль имеет право действовать против палестинского движения ХАМАС и даже обязан делать это.

Тогда же к полному прекращению огня и укреплению действовавшего на тот момент в секторе Газа перемирия призвал на встрече с Блинкеном президент Палестины Махмуд Аббас. Также он указал на важность увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и подчеркнул недопустимость насильственного перемещения палестинского народа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.