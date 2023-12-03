Аббас призвал МУС судить Израиль за военные преступления

Президент Палестины Махмуд Аббас встретился с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом и потребовал привлечь к ответственности «израильского оккупанта» и судить за военные преступления, сообщило информационное агентство WAFA.

Аббас призвал прокурора МУС скорее расследовать «акты геноцида и этнические чистки», чтобы возбудить уголовные дела против израильских военных преступников. Он добавил, что нарушения закона Израилем на Западном берегу реки Иордан продолжаются.

«Президент упомянул о своей сегодняшней встрече с Каримом Ханом, в ходе которой он призвал прокурора ускорить судебный процесс над израильскими военными преступниками за преступления, совершенные и продолжающиеся против нашего народа в секторе Газа, на Западном Берегу и в Иерусалиме», ― сообщает агентство.

Карим Хан прибыл 2 декабря в Рамаллу, чтобы провести встречу с палестинским лидером Махмудом Аббасом, премьер-министром Мухаммедом Штайе и министром юстиции Мухаммедом Шалалда. Кроме того, Хан намеревается встретиться с семьями пострадавших, а также с выжившими во время палестино-израильского конфликта. 30 ноября прокурор МУС посетил Израиль.

Ранее, 2 декабря, представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра заявил, что после окончания перемирия в секторе Газа погибли 193 человека, ранения различной степени тяжести получили 652.

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС истекло 1 декабря в 07:00 (08:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

1 декабря Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

Впоследствии замглавы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что обмен израильских заложников ХАМАС на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев завершен. И не будет продолжен, пока Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прекратит агрессию.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, с 7 октября в секторе Газа погибли более 15,2 тыс. человек, еще более 40 тыс. жителей Газы получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.