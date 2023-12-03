Крупный пожар на рынке в Набережных Челнах потушен

Сотрудники МЧС России потушили пожар в Набережных Челнах. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы ведомства в ночь на 3 декабря.

«В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание на авторынке локализовано. Площадь пожара составила 6,8 тыс. кв. м.

2 декабря прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту крупного пожара на авторынке. Журналист Михаил Матвеев рассказал, что пожар начался в магазине автоэмалей около 18:30, после чего распространился по торговому ряду.

В итоге огонь охватил 6,8 тыс. кв.м территории.

Началось горение с двух торговых павильонов. К ликвидации пожара участвовали более 130 специалистов и 40 единиц техники.