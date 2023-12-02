Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту пожара на авторынке

По факту крупного пожара на авторынке «Гараж-500», площадь которого достигла 6,8 тыс. кв.м, прокуратура Набережных Челнов организовала проверку. Об этом 2 декабря сообщил зампрокурора города Олег Ульянченко.

«Прокуратурой города организована проверка по факту пожара на рынке «Гараж-500» совместно с профильными специалистами. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также факты нарушения правил пожарной безопасности», ― заявил Ульянченко.

Журналист Михаил Матвеев рассказал, что пожар начался в магазине автоэмалей около 18:30, после чего распространился по торговому ряду.

«Весь ряд выгорел, а также пострадало здание с торцевой части», ― уточнил Матвеев.

Ранее МЧС России сообщило, что пожар локализован на площади 6,8 тыс. кв. м.

До этого в пресс-службе МЧС России сообщали, что горят два торговых павильона. Данных о пострадавших не поступало.

Всего в ликвидации возгорания на большой территории приняли участие более 130 специалистов и 40 единиц техники.