Площадь пожара на авторынке в Набережных Челнах возросла до 6800 кв. м
Площадь пожара на авторынке в Набережных Челнах возросла до 6800 кв. м. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщило МЧС РФ.
«Всего к ликвидации привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Мэр города Наиль Магдеев прибыл на место пожара. По его словам, ситуация сложная, но она под контролем. Все службы МЧС города подключены.
«Площадь пожара достаточно большая. Безусловно, будет оказана поддержка нашим коллегам, которые работают на пожаре. Люди будут обеспечены горячим питанием. Это большая потеря для малого бизнеса. По результатам расследования посмотрим, что мы, городские власти, можем в это вопросе сделать и чем помочь», — сказал Магдеев, его комментарий размещен в Telegram-канале мэрии Набережных Челнов.
Ранее прокуратура Татарстана сообщала, что пожар произошел на территории авторынка «Гараж-500». Причины и обстоятельства ЧП выясняются. На место пожара направился зампрокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко.
До этого в пресс-службе МЧС России сообщали, что горят два торговых павильона. Данных о пострадавших не поступало.