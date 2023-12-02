Пожар на авторынке в Набережных Челнах локализован

Крупный пожар на авторынке «Гараж-500» в Набережных Челнах Республики Татарстан локализован на площади 6,8 тыс. кв. м, сообщает 2 декабря МЧС России в Telegram-канале.

«В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 6,8 тыс. кв. м», ― сказано в сообщении министерства.

Ранее прокуратура Татарстана сообщала, что на место пожара направился зампрокурора Набережных Челнов Олег Ульянченко.

До этого в пресс-службе МЧС России сообщали, что горят два торговых павильона. Данных о пострадавших не поступало.

Всего в ликвидации возгорания на большой территории приняли участие более 130 специалистов и 40 единиц техники.