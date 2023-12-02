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ЦБ РФ установил курс доллара на выходные в размере 89,7619 рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Центробанк (ЦБ) России со 2 декабря установил официальный курс доллара США на уровне 89,7619 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

«Центральный банк Российской Федерации установил со 2 декабря 2023 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу», — говорится в сообщении.

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По данным Мосбиржи на 1 декабря, курс американской валюты составлял 90,03 рубля — в этот день впервые с 20 ноября доллар поднялся выше 90 рублей.

В тот же день управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков сообщил «Известиям», что одним из триггеров роста доллара 1 декабря стал высокий спрос на подешевевшую валюту со стороны физических лиц и корпораций. По его мнению, в ближайшее время доллар будет стоить в районе 90 рублей, а на конец года курс составит примерно 95 рублей за доллар.

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