Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября

Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября. Это следует из данных Московской биржи 1 декабря.

Так, на 13:03 американская валюта выросла на 0,65% — до 90,03 рубля. Тогда же курс евро поднялся до 98,22 рубля (+0,84%), а юань до 12,588 рубля (+0,79%).

Позднее, в 14:07, нацвалюта США опустилась до 89,95 рубля.

Накануне, 30 ноября, данные Мосбиржи показали, что доллар за ноябрь упал на 3,95 рубля. По итогам торгов в том день американская валюта закрепилась на отметке 89,45 рубля.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев 29 ноября заявил, что доллар может снизиться в диапазоне 80–85 рублей. Также он добавил, что выросли шансы на то, что ключевая ставка Банка России в декабре снова увеличится.

В начале ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за возвратом выручки экспортеров сработали. Курс рубля стабилизировался и сохранится в нынешних параметрах, подчеркнул он.