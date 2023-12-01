Эксперты объяснили рост доллара и спрогнозировали курс американской валюты

Высокий спрос на подешевевшую валюту со стороны как физических лиц, так и корпораций стал одним из триггеров роста доллара 1 декабря, рассказал «Известиям» управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

В этот день на Мосбирже курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые с 20 ноября.

Рясков отметил, что американская валюта дорожает на торгах второй день.

«Это подтверждает тезис помощника президента РФ по экономическим вопросам Максима Орешкина, заявившего на прошлой неделе, что на кардинальные отклонения от нынешних равновесных значений рубля рассчитывать не стоит», — сказал эксперт.

По его мнению, в ближайшее время доллар будет стоить в районе 90 рублей.

«Мы сохраняем свой прогноз по курсу пары рубль/доллар на конец года, ожидаем, что он составит примерно 95 рублей за доллар», — отметил Рясков.

В свою очередь, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол назвал небольшой отскок курса до 90 рублей за доллар закономерной коррекцией после резкого укрепления российской нацвалюты почти на 15% с октября.

«Механика рынка такова, что он редко ходит однонаправленно долгое время. Сейчас рынок просто нивелировал тот ажиотажный спрос на доллар, который наблюдался в октябре, и откатился на разумные уровни согласно текущим условиям», — объяснил он.

В то же время Сокол уточнил, что стоит учитывать сезонность. По его словам, если смотреть статистику за 2021 год, то можно увидеть, что декабрь — это месяц традиционного ослабления рубля. При этом это один из трех месяцев в году, когда рубль статистически больше всего теряет в весе, добавил аналитик.

«Я прогнозирую минимальную величину отскока — 92 рубля. В идеале в декабре-январе достигнуть уровней 94–96 рублей. После этого, скорее всего, мы можем увидеть продолжительное укрепление в район 80 рублей весной и консолидацию в диапазоне 80–90 рублей на летний период. Хотя, конечно, многие параметры, которые будут влиять на курс в следующем году, такие как торговый баланс и цены на экспортные товары, нам пока неизвестны, и это просто аккуратное предположение, опираясь на статистику и сезонность», — заключил Сокол.

Ранее 1 декабря начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев привел прогноз, согласно которому максимальные значения доллара в декабре могут составить 93,5–95 рублей за американскую валюту, евро может торговаться в диапазоне 100–102,5 рублей.