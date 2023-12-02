Реклама
Прямой эфир
Общество
Власти определили категории освобожденных от роста цены на газ потребителей
Мир
Bloomberg назвало 11 декабря датой голосования сената США по Украине
Мир
Журналистка из Дании узнала о страхе ВСУ перед неисчерпаемыми ресурсами ВС РФ
Мир
Российский нападающий Кучеров признан звездой ноября в НХЛ
Происшествия
Неподалеку от храма в Москве загорелся склад
Происшествия
Глава СКР потребовал доложить о проверке отравления зрителей на концерте Кишлака
Мир
Al Jazeera сообщил об атаке ЦАХАЛ на города западного побережья реки Иордан
Мир
Республиканец Сантос был исключен из конгресса США за коррупцию
Армия
Минобороны показало полевые дацан и православный храм в зоне СВО
Мир
Телеканал Al Ikhbariya сообщил о ракетном ударе ЦАХАЛ по окрестностям Дамаска
Армия
Путин присвоил звание «гвардейский» фрегату «Адмирал Макаров»
Мир
Политолог Сойка раскрыл связь между перемирием на Украине и переизбранием Байдена
Происшествия
Из-за массового ДТП на Киевском шоссе перекрыто движение в сторону области
Армия
МО показало уничтожение техники и живой силы ВСУ «Ланцетами» и FPV-дронами
Экономика
Путин разрешил ЛУКОЙЛу покупать акции «ЭЛ5-Энерго» у компании Uroc Limited

«Известия» узнали подробности о похитителях Златы из Козельска

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подозреваемые в похищении девочки в Калужской области были многодетными родителями и воспитывали шестерых детей. Об этом «Известиям» рассказала глава поселения Касьяново Любовь Митрохина 2 декабря.

По версии следователей, именно в этом населенном пункте Ульяновского района Калужской области проживают предполагаемые злоумышленники.

«Семья многодетная. Свой образ жизни вели скрытно, особо ни с кем не общались, жили обособленно, дом у них на самом краю села, никто особо не ходил к ним. Они тоже не проявляли активности», — рассказала женщина.

По ее словам, четыре года назад эта семья жила в Балабаново и только затем решила перебраться в Касьяново. Двухэтажный дом на окраине селения, который они приобрели, располагался на месте старой фермы. Теперь в нем живут мать подозреваемой в похищении Ирины, ее нынешний муж Аркадий и бывший — Дмитрий, которые также подозреваются в преступлении. С ними же живут их шестеро детей. Старший успел закончить школу и отслужить в армии.

«В настоящее время там живут двое дошкольников двух и пяти лет, двое школьников, один учится в первом классе, другой — в четвертом, и девочка, закончившая в прошлом году девять классов», — поделилась Митрохина.

Она также упомянула, что семья держала домашнее хозяйство, у них всегда было много живности. Ирина с ним успешно управлялась. Двое мужчин — ее нынешний и бывший супруги — нигде не работали, но тоже держали хозяйство.

Корреспондент «Известий» Данила Рябчиков рассказал, что сейчас в доме семейства, где удерживали похищенную Злату, никто не живет. Полиция уже провела обыск на территории и арестовала подозреваемых.

Требуют полтора миллиона: под Калугой похитили 8-летнюю девочку
В Следственном комитете возбудили уголовное дело

1 декабря СК РФ опубликовал видео с подозреваемыми по делу о похищении школьницы. Сообщалось, что в рамках расследования были проведены обыски и осмотры в месте удержания ребенка, в деревне, где ее оставили похитители.

В тот же день стали известны личности похитителей девочки. Сообщалось, что преступление совершила семья Новиковых из села Касьяново. Глава семьи 40-летний Аркадий Новиков ранее был судим за убийство.

О похищении девочки стало известно 30 ноября. По сообщению источника «Известий», злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату в 700 м от дома. Позднее они требовали выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте. Девочку искали больше суток. Домой она вернулась в сопровождении полицейских.

Злату нашли прохожие и обратились в полицию. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что с ней всё хорошо. Девочка рассказала «Известиям», что ее отвезли в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом, но потом отпустили.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023