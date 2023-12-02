«Известия» узнали подробности о похитителях Златы из Козельска

Подозреваемые в похищении девочки в Калужской области были многодетными родителями и воспитывали шестерых детей. Об этом «Известиям» рассказала глава поселения Касьяново Любовь Митрохина 2 декабря.

По версии следователей, именно в этом населенном пункте Ульяновского района Калужской области проживают предполагаемые злоумышленники.

«Семья многодетная. Свой образ жизни вели скрытно, особо ни с кем не общались, жили обособленно, дом у них на самом краю села, никто особо не ходил к ним. Они тоже не проявляли активности», — рассказала женщина.

По ее словам, четыре года назад эта семья жила в Балабаново и только затем решила перебраться в Касьяново. Двухэтажный дом на окраине селения, который они приобрели, располагался на месте старой фермы. Теперь в нем живут мать подозреваемой в похищении Ирины, ее нынешний муж Аркадий и бывший — Дмитрий, которые также подозреваются в преступлении. С ними же живут их шестеро детей. Старший успел закончить школу и отслужить в армии.

«В настоящее время там живут двое дошкольников двух и пяти лет, двое школьников, один учится в первом классе, другой — в четвертом, и девочка, закончившая в прошлом году девять классов», — поделилась Митрохина.

Она также упомянула, что семья держала домашнее хозяйство, у них всегда было много живности. Ирина с ним успешно управлялась. Двое мужчин — ее нынешний и бывший супруги — нигде не работали, но тоже держали хозяйство.

Корреспондент «Известий» Данила Рябчиков рассказал, что сейчас в доме семейства, где удерживали похищенную Злату, никто не живет. Полиция уже провела обыск на территории и арестовала подозреваемых.

1 декабря СК РФ опубликовал видео с подозреваемыми по делу о похищении школьницы. Сообщалось, что в рамках расследования были проведены обыски и осмотры в месте удержания ребенка, в деревне, где ее оставили похитители.

В тот же день стали известны личности похитителей девочки. Сообщалось, что преступление совершила семья Новиковых из села Касьяново. Глава семьи 40-летний Аркадий Новиков ранее был судим за убийство.

О похищении девочки стало известно 30 ноября. По сообщению источника «Известий», злоумышленники похитили восьмилетнюю Злату в 700 м от дома. Позднее они требовали выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте. Девочку искали больше суток. Домой она вернулась в сопровождении полицейских.

Злату нашли прохожие и обратились в полицию. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что с ней всё хорошо. Девочка рассказала «Известиям», что ее отвезли в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом, но потом отпустили.