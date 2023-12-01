Американист усомнился в способности Трасс убедить республиканцев помогать Киеву

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не сможет убедить республиканцев выделить средства на помощь Украине. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 1 декабря высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне обозреватели Politico Элени Куреа и Эстер Уэббер написали, что президент США Джо Байден видит в Трасс возможность убедить республиканцев выделить помощь Украине. По их мнению, бывший премьер Великобритании прибыла в Вашингтон именно для этого.

«Я не думаю, что у Лиз Трасс есть какие-то реальные шансы уговорить республиканцев помочь в Украине просто потому, что она не находится в том положении, чтобы иметь рычаги воздействия на республиканцев конгрессе или кандидата в президенты от Республиканской партии. Потому что она сама на текущий момент живет на финансировании от американских и республиканских аналитических центров. И когда твой подчиненный тебя как-то пытается лоббировать, это не тот сценарий, который может привести к какому-то успеху», — прокомментировал Дудаков.

По его мнению, визит Трасс в США символизирует отчаяние, с которым столкнулись украинские лобисты, так как им пока не удается заставить республиканцев в конгрессе предоставить какую-либо помощь в Украине.

«Возможно, что в один момент всё-таки эти бюджеты будут согласованы. Но это, скорее всего, произойдет не в самой ближайшей перспективе», — подчеркнул политолог.

29 ноября Дудаков высказал мнение, что конгрессу США не удастся согласовать выделение помощи Киеву до конца года. Американист отметил, что в ближайшие полтора месяца масштаб выделения помощи Киеву сильно сократится.

Ранее в конгрессе США возникли серьезные разногласия по вопросу финансирования Украины. Значительное число республиканцев выступает за прекращение денежных трат на чужую страну, когда в своей масса нерешенных проблем.

Перед этим, 20 ноября, Ллойд Остин на пресс-конференции в ходе визита в Киев сказал, что у США нет волшебного решения, которое бы мгновенно решило проблемы ВСУ. В рамках своего визита Остин также анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $100 млн, в который вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО и противотанковое вооружение.

До этого, 13 ноября, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что финансировать предоставление Украине того, что США считают необходимым, становится сложнее с каждой неделей из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.