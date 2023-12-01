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Politico назвало Лиз Трасс «секретным оружием» Байдена в помощи Украине

Politico: Лиз Трасс прилетела в США, чтобы убедить республиканцев помочь Украине
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Martyn Wheatley
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Президент США Джо Байден видит в бывшем премьер-министре Великобритании Лиз Трасс возможность убедить республиканцев выделить помощь Украине. Об этом написали обозреватели Politico Элени Куреа и Эстер Уэббер в четверг, 30 ноября.

«Секретное оружие Джо Байдена на Украине — это Лиз Трасс», — написано в статье.

По мнению авторов материала, Трасс прибыла в Вашингтон, чтобы переубедить республиканцев, настроенных против какого-либо финансирования Украины.

«На следующей неделе ожидается решительная битва с возможным голосованием в сенате по пакету помощи Байдена в размере $106 млрд, из которых $61,4 млрд предназначены для Украины. Высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс сможет помочь выйти из тупика», — сказано в публикации.

При этом, по данным Politico, у делегации бывшего британского премьера не назначена встреча с бывшим президентом США Дональдом Трампом, принадлежащим к Республиканской партии. По словам депутата-консерватора Джека Лопрести, прибывшего в Вашингтон вместе с Трасс, цель делегации — привести к пониманию необходимости помощи Украине республиканцев, поддерживающих Трампа.

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Ранее, 29 ноября, политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что конгрессу США не удастся согласовать выделение помощи Киеву до конца года. Американист отметил, что в ближайшие полтора месяца масштаб выделения помощи Киеву сильно сократится.

Ранее в конгрессе США возникли серьезные разногласия по вопросу финансирования Украины. Значительное число республиканцев выступает за прекращение денежных трат на чужую страну, когда в своей масса нерешенных проблем.

Перед этим, 20 ноября, Ллойд Остин на пресс-конференции в ходе визита в Киев сказал, что у США нет волшебного решения, которое бы мгновенно решило проблемы ВСУ. В рамках своего визита Остин также анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $100 млн, в который вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО и противотанковое вооружение, сообщает телеканал «Звезда».

До этого, 13 ноября, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что финансировать предоставление Украине того, что США считают необходимым, становится сложнее с каждой неделей из-за отказа палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели, пишет Life.Ru.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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