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Шойгу оценил потери ВСУ за полгода контрнаступления в 125 тыс. человек

Шойгу: ВСУ за полгода контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек
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Фото: ТАСС/Дмитрий Харичков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полгода своего контрнаступления потеряли более 125 тыс. человек, сообщил 1 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и задействование стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь киевского режима.

«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц различного вооружения», — заявил глава Минобороны России на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

Российские войска наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение, что значительно снижает боевые возможности киевского режима. ВС РФ, действуя грамотно и решительно, продолжают занимать более выгодное положение и расширять зоны контроля на всех направлениях.

Министр обороны также отметил, что за прошедший месяц в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.

«Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал Вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции», — резюмировал Шойгу.

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Ранее, 21 ноября, глава Минобороны России сообщил, что ВСУ только за три недели ноября потеряли более 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и военной техники. Украинские военные, осознавая бессмысленность попыток прорыва обороны ВС РФ, массово сдаются в плен, отметил Шойгу.

13 ноября издание The Economist со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что, по оценке Вашингтона, потери ВСУ в ходе конфликта с Россией составляют 190 тыс. убитых и раненых. До этого, 8 ноября, газета The New York Times написала, что на Украине стремятся привлечь всё большее число женщин в армию страны, что говорит об огромных потерях среди военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин оценил 16 октября потери Украины в ходе контрнаступления как восемь к одному. Он подчеркнул, что украинская армия не достигла каких-либо результатов, а лишь понесла огромные потери. Кроме того, российский лидер отметил, что ВС РФ продолжают улучшать свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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