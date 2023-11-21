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Шойгу озвучил потери ВСУ с начала месяца

Шойгу: с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц техники
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и военной техники, сообщил 21 ноября министр обороны России Сергей Шойгу.

«Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед», — заявил глава Минобороны РФ на коллегии ведомства.

Вооруженные силы (ВС) России сорвали все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении. Благодаря профессиональным действиям российских военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери.

Шойгу отметил, что украинские военные, осознавая бессмысленность попыток прорыва обороны ВС РФ, массово сдаются в плен. В свою очередь российские войска мужественно действуют в самых сложных условиях и эффективно выполняют поставленные задачи.

«Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», — подчеркнул глава Минобороны.

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13 ноября издание The Economist со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что, по оценке Вашингтона, потери ВСУ в ходе конфликта с Россией составляют 190 тыс. убитых и раненых. До этого, 8 ноября, газета The New York Times написала, что на Украине стремятся привлечь всё большее число женщин в армию страны, что говорит об огромных потерях среди военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин оценил 16 октября потери Украины в ходе контрнаступления как восемь к одному. Он подчеркнул, что украинская армия не достигла каких-либо результатов, а лишь понесла огромные потери. Кроме того, российский лидер отметил, что ВС РФ продолжают улучшать свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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